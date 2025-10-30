Fed taglia tassi di 25 punti base. Powell ipoteca intervento dicembre

Scende l'ombra sulle prossime mosse. L'incertezza sull'inflazione è il motivo per cui la Fed è cauta

La Federal Reserve ha annunciato un taglio di 25 punti base del tasso sui federal funds, portando l’intervallo obiettivo tra il 3,75% e il 4%, in risposta a un’economia in moderata espansione, ma con rallentamento del mercato del lavoro e inflazione ancora elevata.

La Fed guarda agli annunci di licenziamenti con molta attenzione

Nel comunicato, il Federal Open Market Committee (FOMC) ha riconosciuto che i guadagni occupazionali si sono indeboliti nel corso dell’anno e che il tasso di disoccupazione è aumentato leggermente, pur restando su livelli contenuti fino ad agosto. Le più recenti indicazioni macroeconomiche confermano questa tendenza. L’inflazione, invece, è risalita rispetto all’inizio dell’anno, mantenendosi lievemente elevata.

“L’incertezza sull’inflazione è il motivo per cui la Fed è cauta”

ha detto Powell parlando di un mercato del lavoro che si sta raffreddando.

Riduzione a dicembre non scontata

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato che un’altra riduzione dei tassi di interesse al direttorio della Federal Reserve del 9 e 10 dicembre “non è scontata”.

“Powell ha sottolineato la dipendenza dai dati in 12 discorsi distinti nel 2025. Dunque, quando i dati si interrompono durante uno shutdown governativo prolungato e avendo a disposizione informazioni parziali, in ritardo e potenzialmente distorte sulle principali pubblicazioni dei dati, la Fed non ha potuto far altro che mettere il pilota automatico alla politica monetaria, e seguire il percorso indicato dal dot plot – a meno che nuovi dati affidabili non cambino la situazione”

spiega Alexandra Wilson-Elizondo, Global Co-CIO of Multi-Asset Solutions di Goldman Sachs Asset Management, aggiungendo che

“un singolo dato sull’inflazione più debole, aspettative ancorate e una domanda di lavoro in raffreddamento secondo riscontri aneddotici supportano un orientamento prudente verso l’allentamento”.

Come si muoverà la Fed?

Come previsto, la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base. Tuttavia, spiega Bret Kenwell, US investment analyst di eToro, ciò che preoccupa maggiormente gli investitori è quello che la Fed farà d’ora in avanti. La domanda principale ora è: su quale lato del doppio mandato della Fed si concentrerà il comitato – il mercato del lavoro in indebolimento o l’inflazione persistente?

L’ultimo rapporto sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) è risultato inferiore alle attese degli economisti, ma ha mostrato che l’inflazione non si sta raffreddando. Un’inflazione persistente potrebbe effettivamente impedire alla Fed di muoversi tanto rapidamente o in modo aggressivo quanto vorrebbe per contrastare l’indebolimento del mercato del lavoro — e la mancanza di nuovi dati economici rende il compito ancora più difficile.

Fino a mercoledì, il Nasdaq 100 era in rialzo di oltre 20% da inizio anno e di più del 55% rispetto ai minimi di aprile, proseguendo una serie positiva di sette mesi consecutivi. Se, come ha affermato il presidente Jerome Powell, un taglio dei tassi a dicembre è “tutt’altro che scontato”, ciò potrebbe spingere alcuni investitori a frenare la recente corsa dei mercati, aggiunge Kenwell.

Focus sui risultati societari

Gli utili trimestrali, sottolinea l’analista, avranno un ruolo cruciale nei prossimi giorni, ma potremmo assistere a prese di profitto dopo un rally così forte. Tuttavia, finché la crescita degli utili resterà solida e i consumatori manterranno la loro forza, eventuali correzioni potrebbero rappresentare un’interessante opportunità di acquisto. Negli ultimi mesi, infatti, i ribassi brevi e superficiali hanno lasciato molti investitori con liquidità in attesa di un’occasione più allettante per entrare sul mercato.