Federal Reserve, la rosa dei candidati per la successione di Powell si allarga

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha incontrato altri papabili candidati alla Presidenza e invoca una riforma della politica monetaria

ANSA Jerome Powell, governatore della Fed

Non si ferma la ricerca del successore di Jerome Powell a capo della Federal Reserve, soprattutto ora che l’economia sta dando chiari segnali di rallentamento, che preoccupano la Casa Bianca e lo staff del Presidente Trump. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent, su mandato ricevuto dal Presidente, è ancora alla ricerca dei possibili candidati, mentre si avvicina il prossimo incontro del FOMC, che dovrebbe finalmente procedere con un taglio dei tassi d’interesse.

Bessent ha incontrato tre “ex” della Fed

Negli ultimi giorni, Bessent ha incontrato tre ex funzionari della Fed, i due ex governatori Lawrence Lindsey e Kevin Warsh e l’ex presidente della Fed di St. Louis James Bullard. E attenderà la fine della prossima settimana, per via del silenzio imposto in occasione dei meeting del FOMC, per ascoltare alcuni degli attuali membri della banca centrale.

Tre sono i preferiti di Trump

Il titolare del Tesoro vorrebbe infatti aggiungere uno o due candidati alla rosa dei nomi avanzata dal Presidente Trump, tra cui compaiono l’ex governatore della Fed Kevin Warsh, il Direttore del Consiglio Economico Nazionale Kevin Hassett e l’attuale Governatore Christopher Waller. Bessent sta prendendo in considerazione un gruppo più ampio che include 11 economisti, tra cui alcuni ex ed attuali membri della Fed ed altri esperti. Il mandato del Presidente Jerome Powell scade a maggio 2026 e, sebbene possa rimanere in carica per altri due anni come governatore, è certo che verrà sostituito nel suo attuale incarico.

Serve una riforma della politica monetaria

Bessent sta anche invocando una riforma della Federal Reserve, che permetta innanzitutto di alleggerire l’ingente portafoglio di bond presente nel suo bilancio, che vale 6.000 miliardi di dollari fra titoli del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca, e di cambiare le procedure standard con cui si prendono le decisioni di politica monetaria. Il Segretario al Tesoro infatti sta esplorando una riforma ampia, che consenta alla Fed di gestire una situazione più complessa come quella attuale.

“La Fed deve cambiare rotta, il suo kit di strumenti standard è diventato troppo complesso da gestire, con basi teoriche incerte”

ha affermato di recente Bessent.

Mercato del lavoro alla deriva

D’altronde i numeri del mercato del lavoro emersi di recente non lasciano spazio a dubbi che l’economia abbia subito un chiaro deterioramento. Appena un paio di giorni fa il Bureau of Labour statistics ha corretto al ribasso di 1 milione di unità la crescita occupazionale dei dodici mesi a marzo 2025. Ed il dato segue la brusca frenata dei posti di lavoro registrata ad agosto, pari a sole 22mia unità e ben al di sotto delle attese. Dati che non vengono giustificati dai numeri dell’inflazione, usciti proprio ieri, che si conferma sotto controllo al 2,9%.