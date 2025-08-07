FED, Trump stringe rosa candidati: ecco chi sono

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Il presidente degli Usa Donald Trump

Il Presidente americano Donald Trump si appresta a nominare un governatore ad interim della Federal Reserve per sostituire Adriana D. Kugler che si è dimessa la scorsa settimana. L’annuncio arriverà “nei prossimi due o tre giorni, poi ne nominerò uno permanente”, ha detto il Tycoon.

Le dimissioni a sorpresa di Kugler

Le dimissioni annunciate da Kugler, la scorsa settimana, consentono all’inquilino della Casa Bianca di nominare da subito un nuovo membro e, gli addetti ai lavori, danno per scontato che il Presidente USA approfitterà per mettere un suo uomo, magari anche il futuro candidato alla guida della Fed, come da sua stessa ipotesi. “La sua partenza è stata una piacevole sorpresa”, ha commentato Trump, aggiungendo che la persona scelta per sostituirla potrebbe anche diventare la sua candidata alla presidenza della banca centrale. “Prenderò una decisione prima della fine della settimana”, ha detto il Presidente in una conferenza stampa senza indicare se la sostituzione sarà permanente o temporanea per i restanti mesi del mandato di Kugler.

Bessent fuori dalla corsa

Quanto alla nomina del sostituto del presidente Fed, Jerome Powell, “reo” secondo il Tycoon di non aver tagliato, a sufficienza, i tassi di interesse e, il cui mandato termina a maggio del prossimo anno, Trump ha detto di aver ridotto a quattro la lista dei potenziali candidati, in una intervista a “Squawk Box” della Cnbc. Fra questi ha indicato Kevin Hassett, direttore del National Economic Council, e Kevin Warsh, ex membro del Consiglio dei governatori della Federal Reserve, ma non il Segretario al Tesoro, Scott Bessent. “Amo Scott, ma vuole rimanere dove è”, ha affermato Trump.

Chi sono i quattro candidati per guidare la Fed

“I due Kevin stanno facendo bene e ho altre due persone che stanno facendo bene”, ha detto Trump alla Cnbc. “Penso che sarà una di queste quattro persone”.

Kevin Hasset, attuale direttore del Consiglio economico nazionale, è stato presidente del Council of Economic Advisers nella prima amministrazione Trump. Economista con un dottorato conseguito all’Università della Pennsylvania, ha lavorato per l’American Enterprise Institute prima di entrare alla Casa Bianca nel 2017. Dopo le dimissioni del 2019, Hassett è tornato a collaborare con l’amministrazione durante la pandemia Covid.

Kevin Warsh, membro del Consiglio dei governatori della Fed, dal 2006 al 2011, oggi collabora alla Hoover Institution. È favorevole a un taglio deciso dei tassi di interesse, linea più volte fortemente sostenuta da Trump.

Chi sono gli altri candidati

Tra gli altri candidati possibili c’è il governatore della Fed Christopher Waller, che nell’ultima riunione della Fed ha votato contro la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse sostenendo la necessità di un taglio al tasso base attuale 4,25-4,5%. Il funzionario è stato nominato da Trump nel 2020, con un mandato che scade nel 2030.

Un altro possibile candidato potrebbe essere Michelle Bowman, membro del FOMC, anche lei contraria alla decisione di mantenere i tassi di interesse invariati. “L’inflazione si è avvicinata considerevolmente al nostro obiettivo, escludendo gli effetti temporanei delle tariffe, e il mercato del lavoro rimane vicino alla piena occupazione. Con il rallentamento della crescita economica quest’anno e segnali di un mercato del lavoro meno dinamico, ho ritenuto opportuno iniziare a spostare gradualmente la nostra politica moderatamente restrittiva verso un’impostazione neutrale”, ha affermato Bowman, spiegando la sua posizione contraria ai tassi fermi.