Fed, Powell: nessuna fretta di tagliare i tassi

Fonte: ANSA Powell ha detto che non ha fretta di tagliare i tassi perché l'economia è forte

“L’economia non sta inviando alcun segnale che dobbiamo affrettarci ad abbassare i tassi. La forza che stiamo attualmente vedendo nell’economia ci dà la possibilità di affrontare le nostre decisioni con attenzione. In definitiva, il percorso del tasso di riferimento dipenderà da come si evolveranno i dati in arrivo e le prospettive economiche”. È questo il messaggio più importante lanciato dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, durante un evento a Dallas.

Crescita economica buona

Secondo Powell, la recente performance della economia statunitense “è stata notevolmente buona, di gran lunga la migliore di qualsiasi grande economia al mondo. La produzione economica è cresciuta di oltre il 3 percento l’anno scorso e sta aumentando a un tasso sostenuto del 2,5 percento finora quest’anno. La crescita della spesa dei consumatori è rimasta forte, sostenuta dall’aumento del reddito disponibile e dai solidi bilanci delle famiglie. Gli investimenti aziendali in attrezzature e beni immateriali hanno accelerato nell’ultimo anno. Al contrario, l’attività nel settore immobiliare è stata debole”.

Mercato del lavoro raffreddato

Il mercato del lavoro “rimane in condizioni solide, essendosi raffreddato dalle condizioni notevolmente surriscaldate di un paio di anni fa, ed è ora tornato, secondo molti parametri, a livelli più normali che sono coerenti con il nostro mandato occupazionale – ha detto il banchiere centrale – Il numero di posti di lavoro vacanti è ora solo leggermente superiore al numero di americani disoccupati in cerca di lavoro. Il tasso a cui i lavoratori lasciano il lavoro è al di sotto del ritmo pre-pandemia, dopo aver toccato massimi storici due anni fa. Gli stipendi stanno ancora aumentando, ma a un ritmo più sostenibile”.

Inflazione non più un’emergenza

Secondo Powell, “il mercato del lavoro si è raffreddato al punto da non essere più fonte di significative pressioni inflazionistiche. Questo raffreddamento e il sostanziale miglioramento delle condizioni di offerta più ampie hanno ridotto significativamente l’inflazione negli ultimi due anni dal suo picco di metà 2022 superiore al 7 percento. I progressi sull’inflazione sono stati su vasta scala”.

“L’inflazione si sta avvicinando molto al nostro obiettivo a lungo termine del 2 percento, ma non ci è ancora arrivata – ha aggiunto – Siamo impegnati a finire il lavoro. Con le condizioni del mercato del lavoro in equilibrio approssimativo e le aspettative di inflazione ben ancorate, mi aspetto che l’inflazione continui a scendere verso il nostro obiettivo del 2 percento, anche se su un percorso a volte accidentato“.