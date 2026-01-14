Europa, nel 2026 crescita stabile all’1,4%. Tassi BCE costanti per tutto l’anno

La view di Generali Investments nel commento di Martin Wolburg, senior economist

In Europa continuiamo ad aspettarci un rafforzamento dell’attività economica e confermiamo le nostre previsioni di crescita per il 2026 pari all’1,4% / 1,3%: lo sottolinea Martin Wolburg, senior economist di Generali Investments spiegando che ci si aspetta che la discrepanza tra il sentiment e i dati concreti si riduca, ma” vediamo il rischio di una ripresa ritardata”.  Wolburg osserva anche che “è probabile che la BCE lasci invariati i tassi nella riunione di dicembre mentre continuiamo ad aspettarci tassi costanti per tutto il 2026″.

Europa, nel 2026 crescita stabile all’1,4%

Dopo una crescita sorprendentemente forte nel terzo trimestre (pari allo 0,2% t/t), gli indicatori di fiducia chiave come il PMI composito e l’ESI – spiega l’esperto –  suggeriscono una crescita sostanzialmente invariata verso la fine dell’anno. Tuttavia, gli ultimi dati concreti (di settembre), come le vendite al dettaglio (ancora -0,1% m/m) e la produzione industriale (IP, +0,2% m/m), hanno deluso. Gli effetti di compensazione derivanti dal boost pre-tariffario nella prima metà dell’anno sono ancora in corso e i dati irlandesi, notoriamente volatili (-9,4% m/m), hanno inciso ulteriormente. I consumatori hanno speso con riluttanza nonostante l’elevato risparmio. Da allora, però, la fiducia dei consumatori è ulteriormente migliorata e ci aspettiamo che si traduca in una maggiore spesa nei prossimi mesi.

Tassi BCE costanti per tutto l’anno

Inoltre, con l’inflazione che probabilmente scenderà all’1,6% a/a nel primo trimestre 2026 (dal 2,0% a/a nel quarto trimestre 2025), il potere d’acquisto reale e la propensione alla spesa aumenteranno ulteriormente. L’allentamento della politica monetaria della BCE continua a sostenere la crescita attraverso una maggiore attività di prestito, mentre la riduzione dell’incertezza commerciale e la ripresa delle esportazioni dovrebbero contribuire. All’inizio dell’anno, la spesa pubblica del governo tedesco sarà anch’essa di supporto e aiuterà a compensare gli effetti di consolidamento altrove nel corso dell’anno.

Nel complesso, confermiamo la nostra previsione di crescita dell’1,4% / 1,3% per il 2026. I principali rischi al ribasso derivano da problemi di attuazione della spesa fiscale tedesca (ad esempio burocrazia, colli di bottiglia), da una ri-escalation dei conflitti commerciali e da vulnerabilità del settore finanziario.

La BCE nel 2026

Dalla riunione di luglio, la BCE si considera in una “buona posizione” e ci aspettiamo che lo sia anche nella riunione del 18 dicembre. I membri del Consiglio direttivo sottolineano che l’incertezza è diminuita nel corso dell’anno e le proiezioni macro aggiornate probabilmente continueranno a indicare un’attività più forte. Sebbene l’inflazione complessiva scenderà sotto la soglia del 2% nel 2026, i membri del Consiglio hanno chiarito che guarderanno oltre questo dato e che l’inflazione prevista alla fine dell’orizzonte di previsione (2028) sarà probabilmente di nuovo vicina all’obiettivo. Con il tasso chiave al 2,0%, nel mezzo dell’intervallo di politica neutrale, non vi è necessità di aggiustamenti nel 2026. Detto ciò, il forte rallentamento della crescita salariale e la disinflazione importata  inclinano anche i rischi sull’inflazione core verso il basso, a nostro avviso. Pertanto, vediamo anche il rischio orientato verso tassi chiave più bassi, conclude l’esperto.

Unione europea