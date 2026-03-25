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123RF Dove è meglio investire oggi?

Nonostante l’aumento dei dazi imposti dagli Stati Uniti, nel 2025 il commercio globale è cresciuto grazie soprattutto alla Cina e ad altre economie emergenti. Gran parte dell’aumento delle esportazioni cinesi riflette il reindirizzamento del commercio dagli Stati Uniti verso l’Asia, l’Africa e l’Europa, mentre le autorità si adattano all’aumento dei dazi attraverso la diversificazione delle esportazioni. Ciò ha sostenuto la crescita cinese, anche se la domanda interna rimane fiacca.

Emergenti e Cina, commercio globale va avanti a pieno ritmo

Lo sottolinea Magdalena Polan, head of EM research, fixed income di PGIM spiegando che il raddoppio della crescita trainata dalle esportazioni da parte della Cina comporta un aumento della concorrenza per gli altri esportatori manifatturieri. L’industria manifatturiera tedesca, che produce molti beni che competono a livello globale con quelli cinesi, offre un esempio particolarmente significativo. Come nelle economie sviluppate, l’inflazione nei mercati emergenti si è generalmente stabilizzata vicino all’obiettivo. Ciò ha consentito alla maggior parte delle banche centrali dei mercati emergenti di continuare i loro cicli di allentamento, anche se permangono eccezioni degne di nota (in particolare la Colombia, dove generosi aumenti salariali potrebbero innescare un ciclo di rialzi).

La debolezza fiscale e le tendenze populiste, in parte legate al prossimo calendario elettorale dei mercati emergenti, sottolineano alcune vulnerabilità delle prospettive. In Brasile e Colombia si terranno le elezioni ed entrambi presentano prospettive politiche polarizzate, accompagnate da grandi rischi sul fronte fiscale. Sebbene vi siano rischi di rating per entrambi i Paesi, non prevediamo downgrade che possano portare a grandi sconvolgimenti. Anche Perù, Ungheria andranno alle urne quest’anno. Le elezioni del 2025 hanno visto uno spostamento a destra (ad esempio in Ecuador, Cile, Argentina, Romania).

La view di PGIM

Se osservati attraverso la lente delle dinamiche geopolitiche (tra cui la più ampia competizione strategica tra Stati Uniti e Cina e l’attenzione alle “sfere di influenza” regionali), gli esiti elettorali potrebbero tradursi in opportunità di investimento. Ciò è particolarmente vero per le relazioni tra Stati Uniti e America Latina, dove le priorità politiche statunitensi in materia di immigrazione, commercio e sicurezza (ad esempio il narcotraffico) hanno consentito ad alcuni Paesi dell’America centrale e meridionale di trarne vantaggio.

Analogamente, nel 2026 si assisterà a un cambiamento delle dinamiche commerciali e dei dazi. Sebbene le aliquote tariffarie effettive rimarranno più elevate rispetto al passato, altri fattori ne limiteranno l’impatto sulla crescita. La catena di approvvigionamento dei mercati emergenti e le tattiche di deviazione dei flussi commerciali si evolveranno e avranno un impatto sulle esportazioni tecnologiche, come quelle in Asia.

Gli scenari

I Paesi ricchi di materie prime sono i beneficiari dei cambiamenti geopolitici e dello sviluppo dell’AI. La frammentazione è un rischio, ma molti mercati emergenti sono meno vulnerabili in quanto hanno tipicamente molteplici partner commerciali, una diversificazione in ciò che commerciano, specialmente quelli più grandi, e hanno livelli diversi di esposizione agli Stati Uniti.

Sebbene abbiamo aumentato la probabilità del nostro scenario di base per la Cina, “continuiamo a vedere un equilibrio dei rischi orientato al rialzo (un aumento di 5 punti percentuali per lo scenario che vede un incremento della produttività al 15%) considerando i guadagni di produttività, l’allentamento delle politiche e il potenziale surriscaldamento dell’economia statunitense. Il principale rischio al ribasso in Cina è rappresentato dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e dalla ripresa ancora lenta della domanda dei consumatori”.