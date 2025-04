Dazi Usa e rischio recessione, cosa devono sapere gli investitori

Fonte: ANSA Dazi all’Italia, i settori più colpiti dalla guerra commerciale di Trump

I recenti aumenti dei dazi di Trump elevano significativamente il rischio di una recessione globale, causando potenzialmente danni economici più profondi nel breve termine. Lo spiega Jacob Falkencrone, Global Head of Investment Strategy di BG SAXO e Saxo Bank sottolineando anche che gli investitori “devono mantenere la calma, diversificare i portafogli e avere pazienza: le tempeste di mercato passano sempre, ma gli investimenti disciplinati resistono”.

Cos’è esattamente una recessione?

Dobbiamo pensare all’economia come a un motore gigantesco. Quando si sente il ronzio, i posti di lavoro sono abbondanti, le aziende investono e le persone spendono liberamente. Una recessione si verifica quando il motore scoppietta, la crescita si blocca, i posti di lavoro scompaiono e i consumatori stringono i cordoni della borsa. Dal punto di vista economico, è quando il prodotto interno lordo (PIL) di un Paese, ovvero il valore totale di tutti i beni e servizi prodotti, si riduce in modo significativo per almeno due trimestri consecutivi.

Dalla fine della seconda guerra mondiale nel 1945, abbiamo assistito a 13 recessioni, circa una ogni cinque o dieci anni, della durata media di circa dieci mesi ciascuna. Sono parti dolorose ma inevitabili del nostro ritmo economico, innescate da praticamente qualsiasi cosa: dall’aumento dei tassi di interesse alle bolle finanziarie, fino ai conflitti commerciali – come quello sui dazi che vediamo oggi.

Perché i dazi di Trump fanno suonare un campanello d’allarme

I recenti aumenti delle tariffe – spiega ancora l’esperto – non riguardano solo il fatto che i prodotti importati diventano più costosi, ma creano una profonda incertezza economica. Le imprese esitano a investire, i consumatori diventano cauti e l’economia rallenta. Un’analisi indica che gli ultimi aumenti dei dazi di Trump potrebbero costare a ogni famiglia americana circa 1.350 dollari in più all’anno e rallentare sostanzialmente gli investimenti e la creazione di posti di lavoro. Questi cambiamenti drammatici raramente passano senza significative ricadute economiche. Abbiamo già imparato questa lezione. Le famigerate tariffe Smoot-Hawley degli anni Trenta trasformarono una recessione nella Grande Depressione, mentre le tariffe di ritorsione strangolavano il commercio globale. I dazi odierni, altrettanto estremi, rischiano di ripetere quella spirale dannosa.

Lezioni dalla storia: quanto potrebbe essere grave?

In un’analisi storica che copre tutte le recessioni dal 1945, emergono modelli chiari. Le recessioni durano in genere una decina di mesi, causando un calo del mercato azionario di circa il 29% dal picco al minimo. È interessante notare che i periodi di recessione effettivi non sono di solito i più dannosi per gli investitori. In media, le azioni hanno effettivamente guadagnato circa l’1% durante le recessioni. La maggior parte dei danni viene fatta poco prima dell’inizio ufficiale delle recessioni, poiché i mercati anticipano la recessione.

Un’altra importante lezione che gli investitori possono imparare dalla storia è che, non appena il cielo economico si schiarisce, i mercati tendono a rimbalzare rapidamente e con forza. Storicamente, dopo che i mercati hanno toccato il fondo, i rendimenti medi nei successivi 3, 6 e 12 mesi sono stati rispettivamente del 19%, 26% e 41% circa. Una volta passata la tempesta, i mercati non si limiteranno a riprendersi, ma fioriranno. Eppure non tutte le recessioni sono uguali. Il peggio, come la crisi finanziaria del 2008, ha inflitto gravi cicatrici economiche, spazzando via quasi il 60% del valore del mercato azionario. Al contrario, le recessioni più lievi, come quelle successive a guerre o brevi shock dell’offerta, si sono rivelate relativamente superficiali e di breve durata.

Cosa rende grave una recessione? In genere, problemi più profondi come l’instabilità finanziaria o degli squilibri economici diffusi – esattamente il tipo di rischi che vengono intensificati dalle tensioni commerciali prolungate e dall’incertezza.

La “stagflazione” potrebbe riaffacciarsi?

C’è un’altra possibilità preoccupante: la “stagflazione“, lo scenario peggiore dell’economia che combina la recessione, o la stagnazione economica, con l’aumento dell’inflazione. I dazi possono causare proprio questo: rallentare la crescita (smorzando la domanda) e contemporaneamente rendere più costosi i beni di uso quotidiano (aumentando i costi). Se l’inflazione si surriscalda durante una recessione, le banche centrali si trovano di fronte a uno scenario senza via d’uscita: combattere l’inflazione aumentando i tassi, peggiorando la recessione, o stimolare la crescita, rischiando un’inflazione galoppante. Questo è accaduto negli anni ’70, e gli echi di oggi sono preoccupantemente simili. Gli investitori dovrebbero tenere questo rischio nel loro radar.

Pioggia lieve o tempesta torrenziale?

Quanto potrebbe essere grave una recessione innescata dall’attuale guerra commerciale? Storicamente parlando – prosegue l’esperto – le recessioni dovute ai dazi tendono a essere più gravi, poiché il commercio globale è parte integrante delle economie moderne. I dazi di Trump per il “Giorno della Liberazione” rischiano di mettere in seria difficoltà un’economia globale già vulnerabile.

Anche se non sappiamo ancora esattamente quanto profonda potrebbe diventare questa recessione, le preoccupazioni degli economisti si sono intensificate in modo significativo. Non si tratta solo di allarmismo: c’è la reale possibilità che questa sia una delle recessioni più dure degli ultimi decenni se le attuali tensioni dovessero intensificarsi ulteriormente.

Cosa significa tutto questo per gli investitori?

È naturale che gli investitori si sentano nervosi in questo momento. Ma la storia ci mostra chiaramente che il panico è la peggiore risposta possibile. Investire in modo intelligente in tempi incerti non significa evitare completamente le tempeste, ma affrontarle con abilità. Ecco cosa dovrebbero considerare gli investitori in questo momento:

Mantenere la calma ed evitare le vendite dettate dal panico: in passato, coloro che hanno mantenuto i nervi saldi durante la volatilità del mercato ne sono usciti più forti.

ed dettate dal panico: in passato, coloro che hanno mantenuto i nervi saldi durante la volatilità del mercato ne sono usciti più forti. Diversificare gli investimenti : valutare di dividere il rischio su diversi settori, regioni e classi di attività. Evitare una forte concentrazione nelle aree vulnerabili.

: valutare di dividere il rischio su diversi settori, regioni e classi di attività. Evitare una forte concentrazione nelle aree vulnerabili. Costruire o mantenere un fondo di emergenza : tenere a portata di mano un tesoretto in modo da non essere costretti a vendere durante le recessioni.

: tenere a portata di mano un tesoretto in modo da non essere costretti a vendere durante le recessioni. Prendere in considerazione l’investimento graduale: acquistare azioni di alta qualità a prezzi più bassi durante i cali di mercato può ripagare in modo significativo quando arriva la ripresa.

acquistare azioni di alta qualità a prezzi più bassi durante i cali di mercato può ripagare in modo significativo quando arriva la ripresa. Privilegiare la qualità e la stabilità: i settori difensivi come la sanità, i beni di prima necessità e le azioni che pagano forti dividendi in genere ottengono performance migliori durante le recessioni.

Infine, bisogna ricordare che “i mercati storicamente premiano la pazienza, non il panico. Quindi la difesa più forte in una recessione è la disciplina”.