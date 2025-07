Credito italiano in buona salute: mutui e BNPL, i numeri

123RF Mutuo per giovani agevolato under 36

Il mese di giugno appena concluso conferma la buona salute del credito italiano, che registra un andamento positivo per tutti i principali indicatori, in particolare su base annuale. Rispetto a dodici mesi fa, si distingue in particolare la performance dei mutui immobiliari (+43,22%) e del Buy Now, Pay Later (+42,74%). Sono questi alcuni dei dati evidenziati dal “Rapporto sul Credito” di Experian, global data tech company, per il mese di giugno. Crescono anche, sempre su base annuale, le richieste di prestiti personali (+13,63%), con l’unica eccezione rappresentata dai prestiti finalizzati in leggera diminuzione (-3,88%). Il credito si fa in parallelo sempre più moderno, con un aumento da parte dei clienti nell’utilizzo di canali digitali del +6,78%.

Credito italiano in buona salute

Il confronto con maggio segna invece un andamento più controllato: l’andamento ancora una volta positivo del BNPL (+4,40% su base mensile), viene parzialmente bilanciato dalle lievi flessioni registrate nello stesso periodo da prestiti finalizzati (-0,52%), prestiti personali (-1,47%) e mutui immobiliari (-1,07%).

I numeri

In particolare per i mutui la stabilizzazione dei tassi di interesse ha favorito i giovani tra i 18 e i 29 anni (Generazione Z) le cui richieste hanno registrato i valori maggiormente positivi, con +9,97% rispetto a maggio e addirittura +90,22% rispetto allo scorso anno. Un fenomeno, questo, che evidenzia una rinnovata fiducia nel mercato immobiliare nel 2025, favorita probabilmente anche dalle previsioni di discesa dei tassi di interesse evidenziate nell’ultimo rapporto ABI. A livello geografico, è il Nord Ovest a segnare l’andamento migliore nell’ultimo mese, con +3,45% rispetto a maggio, mentre il confronto con lo scorso anno è positivo per tutte le aree geografiche.

Il ruolo della Gen Z

“Le nostre analisi di giugno mettono in evidenza la buona salute del credito italiano, che si conferma in uno stato di continua evoluzione e dinamismo. La stabilizzazione dei tassi di interesse potrebbe aver contribuito a riaccendere il mercato immobiliare, con un contributo importante da parte della Gen Z che si mostra attiva e fiduciosa nell’acquisto della casa. Un altro aspetto degno di nota è rappresentato dalla crescente diffusione del BNPL, ormai uno strumento di credito consolidato, utilizzato dai consumatori di ogni genere e fascia di età. In questo scenario, accedere a dati sempre più completi e aggiornati per poter rispondere al meglio alle richieste dei potenziali clienti è un elemento fondamentale per chi offre servizi di finanziamento. Forte di un patrimonio dati ricco, variegato e in continua espansione, di capacità analitiche all’avanguardia e di competenze specifiche maturate nel corso degli anni, Experian è in grado di supportare gli operatori nel modo più efficace, consentendo loro di accedere sempre e in ogni momento agli insight necessari per far crescere il loro business”, sottolinea Armando Capone, CEO di Experian Italia.