Immobiliare: settimana debole in Borsa in attesa della BCE

Settimana debole per il settore immobiliare in Borsa, in attesa della riunione della Banca centrale europea (BCE) della settimana prossima. Gli analisti prevedono che la BCE lascerà i tassi di interesse invariati, senza fornire segnali di politica monetaria significativi per i mesi a venire. Con l’inflazione tornata al 2% su base sostenibile e l’economia che sta resistendo alla tempesta dei dazi statunitensi più elevati, le nuove previsioni macroeconomiche mostreranno probabilmente un quadro molto simile a quello di giugno. I dati dell’area euro usciti questa settimana hanno ampiamente confermato che l’economia rimane sulla buona strada: il tasso di disoccupazione è sceso al 6,2% a luglio dal 6,3% di giugno e l’inflazione è rimasta vicina all’obiettivo della BCE; la stima dell’inflazione complessiva è al 2,1% ad agosto, in aumento solo marginalmente dal 2% di luglio, mentre l’inflazione di fondo è rimasta stabile al 2,3%.
L’andamento del settore in Borsa
Il settore immobiliare ha vissuto una settimana negativa a livello europeo, con l’indice Stoxx 600 Real Estate che è sceso dell’1,9%, sotto-performando l’andamento dello Stoxx Europe 600 (+0,3%).
Una performance migliore è stata messa a segno dall’Italia, dove l’indice FTSE Italia All Share Real Estate ha mostrato un andamento in calo dello 0,5% su base settimanale, meglio di quello dell’indice FTSE MIB (-1,1%).
I titoli immobiliari quotati a Milano
Fra le società immobiliari quotate a Piazza Affari, si è registrata una settimana positiva per Brioschi (+1,6%). Poco mosse Gabetti (+0,3%) e Risanamento. Negative Next Re (-5%), Abitare In (-1,3%), Aedes (-1%) e IGD (-0,6%).
I dati macroeconomici
Sul fronte macroeconomico, l’Istat ha fatto sapere che il quarto trimestre ha chiuso l’anno 2024 con 284.812 compravendite immobiliari in Italia. I volumi intermediati sono aumentati del 2,7% rispetto al quarto trimestre 2023, velocizzando la crescita appena accennata che si era registrata l’anno precedente (+0,5% sul IV trimestre 2022). Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (98.608 nel IV trimestre 2024) sono aumentate del 16,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando i mutui avevano segnato un calo quasi diametralmente opposto (-14,5 rispetto al quarto trimestre 2022).
I prezzi delle case nel Regno Unito sono saliti dello 0,3% ad agosto 2025 (rispetto allo +0,4% di luglio e al +0,3% atteso dagli analisti), secondo l’Halifax House Price Index. Il prezzo medio degli immobili è ora di 299.331 sterline, un nuovo record. La crescita annuale si attesta al +2,2%, dopo il +2,5% del mese precedente e contro attese per un +2%.
Gli studi di settore
In settimana sono arrivati dati interessanti da Idealista, che ha appurato che la proprietà più cara d’Italia è un castello situato sulle colline toscane, nel comune di Castelfiorentino, ed è in vendita su idealista al prezzo di 42 milioni di euro. Il castello di Castelfiorentino, che si trova a circa trenta chilometri da Firenze, è circondato da 22 ettari di terreno, dispone di una piscina di 250 metri quadri e di un lago privato di 5.000 metri quadri. La proprietà comprende anche una cappella privata, una corte interna, un agriturismo, un’azienda agricola e un vigneto che produce Chianti DOCG. Al secondo posto della classifica si trova un altro castello, situato a Val di Chy, in provincia di Torino, e proposto in vendita per 31 milioni di euro. Si tratta del Castello di Partone, risalente al IX secolo e dichiarato monumento nazionale nel 1981. Il terzo gradino del podio è occupato da una grande tenuta a Massa, immersa nella verde campagna toscana, che si trova a breve distanza dal mare e dalla città.