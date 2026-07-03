Wall Street chiusa, lavoro USA debole: Borse europee alla prova Fed

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF Con Wall Street chiusa, i mercati europei si muovono in una seduta più cauta, mentre i dati sul lavoro USA raffreddano le attese di un taglio rapido dei tassi Fed

I mercati europei affrontano una seduta senza il riferimento diretto di Wall Street. NYSE e Nasdaq restano chiusi per l’osservanza dell’Independence Day, lasciando gli investitori europei a muoversi in un contesto di liquidità più ridotta e con minori indicazioni dagli Stati Uniti.

La chiusura americana arriva dopo una seduta già condizionata dal dato sul lavoro USA, che ha modificato le aspettative sulla politica monetaria della Federal Reserve. Per l’Europa l’assenza di Wall Street amplifica il peso delle indicazioni arrivate dai macro-dati e può rendere più selettiva la lettura dei listini.

In questo scenario, Borse europee, BTP, banche e cambio euro/dollaro restano esposti alle attese sui tassi. Il mercato guarda soprattutto alla possibilità che il rallentamento del lavoro americano riduca la pressione sulla Fed, con effetti indiretti anche sui rendimenti globali e sulla propensione al rischio.

Lavoro USA sotto le attese, cosa cambia per la Fed

Il dato più rilevante arriva dai payroll americani. A giugno l’economia statunitense ha creato 57mila nuovi posti di lavoro, molto meno rispetto alle attese di mercato, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2%. La lettura, però, non è pienamente positiva: il calo della disoccupazione è stato accompagnato da una flessione della partecipazione alla forza lavoro, segnale che una parte della popolazione è uscita dal mercato del lavoro.

Per la Federal Reserve il dato apre una fase più complessa. Un mercato del lavoro meno robusto riduce l’urgenza di nuove strette sui tassi, ma non consente ancora di dichiarare chiuso il problema inflazione. La banca centrale americana deve, quindi, bilanciare due rischi: da un lato prezzi ancora superiori all’obiettivo, dall’altro una crescita occupazionale meno solida.

È proprio questa ambiguità a interessare i mercati. Se la Fed dovesse adottare un tono meno aggressivo, Treasury e dollaro potrebbero perdere forza, sostenendo le attività più sensibili ai tassi. Se, invece, l’inflazione dovesse restare persistente, il margine per una politica monetaria più morbida resterebbe limitato.

Asia in recupero dopo i dati USA e il rimbalzo dei chip

La prima reazione dei mercati è arrivata dall’Asia, dove i listini hanno recuperato terreno dopo due sedute deboli. L’indice MSCI Asia-Pacifico ex Giappone è salito, il Nikkei ha chiuso positivo e il Kospi coreano ha registrato un rimbalzo più marcato, sostenuto dal recupero dei semiconduttori dopo le vendite dei giorni precedenti.

Il movimento è importante perché segnala una parziale ricomposizione del sentiment globale. La debolezza del lavoro USA è stata letta come un elemento capace di raffreddare le attese sui tassi, mentre i dati PMI dell’area asiatica hanno contribuito a migliorare la percezione sulla domanda internazionale. Il comparto tecnologico resta, però, sorvegliato, dopo la rotazione che ha colpito i titoli legati ad AI e chip.

Per i mercati europei il segnale asiatico è utile, ma non sufficiente. Il recupero dei chip sostiene il tono generale, ma la seduta resta condizionata dall’assenza di Wall Street e dalla necessità di capire se il dato americano sul lavoro rappresenti un rallentamento temporaneo o l’inizio di una fase più debole dell’economia USA.

Effetto su BTP, banche e mercato italiano

Per il mercato italiano il canale principale passa dai rendimenti. Un lavoro USA più debole può ridurre le attese di una Fed aggressiva e favorire un allentamento della pressione sui tassi globali. In questo caso i BTP potrebbero beneficiare di un clima meno restrittivo, con effetti anche sullo spread e sul costo di finanziamento del debito.

Le banche italiane restano, però, al centro di una lettura più articolata. Tassi meno elevati possono alleggerire la pressione su famiglie e imprese, migliorando la qualità del credito. Allo stesso tempo, una normalizzazione dei rendimenti può ridurre il sostegno al margine d’interesse, che negli ultimi anni ha rappresentato una componente decisiva della redditività bancaria.

Per questo gli investitori guardano già alla stagione delle semestrali. I grandi istituti saranno valutati non solo sugli utili, ma sulla sostenibilità dei ricavi, sull’evoluzione delle commissioni, sul costo del rischio e sulla politica di dividendi e buyback.

Mercati europei tra Fed, dollaro e prossimi dati macro

La giornata si apre, dunque, con un equilibrio delicato. L’assenza di Wall Street riduce un riferimento importante per gli operatori, mentre il dato sul lavoro USA cambia la lettura delle prossime mosse della Fed. Per le Borse europee il tema centrale diventa la direzione dei rendimenti e del dollaro, variabili che incidono su banche, industria, tecnologia e titoli esportatori.

Il mercato italiano si muove dentro questa cornice. Da un lato, un rallentamento dell’economia USA può rafforzare l’ipotesi di tassi meno aggressivi. Dall’altro, dati troppo deboli possono riaprire interrogativi sulla crescita globale e sulla tenuta della domanda.

Per l’Europa e per Piazza Affari, il test sarà capire se il rallentamento dei payroll apre una fase di sollievo sui tassi o se anticipa nuove cautele sulla crescita.