Borse, apertura in Europa incerta ma l’attesa è tutta per la riunione della Bce

Fonte: ANSA Borsa, Europa verso avvio incerto

Le borse europee sono attese pressoché stabili all’inizio della giornata, dopo l’annuncio del governo cinese durante il fine settimana di voler incrementare significativamente l’emissione di bond speciali. Questi fondi saranno destinati alla ristrutturazione del debito delle amministrazioni locali, al sostegno delle famiglie con mutui e al rafforzamento delle grandi banche pubbliche.

Tra i titoli sotto i riflettori a Milano ci sono Intesa Sanpaolo, che ha licenziato un dipendente accusato di aver consultato illegalmente i dati di alcuni clienti, tra cui la premier Giorgia Meloni. La banca si è scusata per l’incidente, definendolo inaccettabile, e ha nominato Antonio De Vita, ex alto ufficiale dei Carabinieri, come nuovo chief security officer. Ma attenzione anche a Monte dei Paschi di Siena, per cui sarebbe pronta una cordata per prendere il 20% del capitale.

Occhi anche su Stellantis, che ha confermato che non intende vendere i propri stabilimenti in Italia, come dichiarato dal Ceo Carlos Tavares, sottolineando l’importanza di mantenere la capacità produttiva di un milione di veicoli nel Paese. Infine, Leonardo potrebbe beneficiare della firma, prevista per domani, della joint venture paritaria con Rheinmetall.