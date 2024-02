Btp Valore raccoglie 11 miliardi in due giorni. E spuntano due maxi ordini

Fonte: ANSA Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Due giornate da record per il BTP Valore, che ha chiuso a due giorni di prenotazioni sul MOT con oltre 11 miliardi di euro di titoli collocati sul mercato. Una conferma della fiducia che il mercato nutre nei confronti dei bond italiani, garantiti dallo tato, e nel governo, che sta cercando via via di nazionalizzare l’ingente debito pubblico e diminuire la volatilità che ha caratterizzato i BTP in passato. Ma il collocamento del nuovo BTP Valore sconta anche fattori positivi, in primis la prospettiva do un taglio dei tassi della BCE e della Fed.

Il quantitativo collocato

Nella seconda giornata di offerta gli ordini sono stati pari a un controvalore di circa 4,61 miliardi di euro sulla base di circa 165 mila contratti, che sommati ai 6,44 miliardi di euro registrati ieri portano il totale a 11,05 miliardi di euro. Confrontando questi numeri con il collocamento precedente di ottobre 2023, la raccolta dei primi due giorni era ammontata a 9,31 miliardi di euro, mentre quella registrata a giugno 2023 era stata pari a 10,63 miliardi di euro

Cosa spinge questo titolo

Il BTP come di consueto è un titolo da “casettista”, vale a dire che conviene a chi ha un basso profilo di rischio e punta ad un rendimento ragionevole e non stellare. Anche per questa emissione del BTP Valore ha cedole trimestrali e tassi crescenti in base al meccanismo step-up – 3,25% dal 1° al 3° anno e 4% dal 4 al 6° anno – e corrisponde ai più fedeli un premio finale extra di fedeltà dello 0,7%. Detto questo, come tutti i titoli di Stato ha la garanzia statale e, a meno di un fallimento dello Stato Italiano, assolutamente escluso, si rivela una asset class adatta per coloro che non vogliono rischiare.

Per gli analisti di eToro, inoltre, “la prospettiva di un imminente taglio dei tassi da parte della BCE, insieme all’incertezza nei mercati finanziari, potrebbe spingere gli italiani a considerare il BTP Valore come una scelta interessante. La consapevolezza dell’attuale livello ai massimi per molti indici di mercato, insieme alla lezione appresa sull’importanza di non lasciare il denaro inattivo, potrebbe incentivare una maggiore partecipazione a questa emissione”.

Spuntano due maxi ordini

Nella serie delle proposte passate sul MOT spuntano due maxi ordini milionari. Secondo quanto riferito da Milano Finanza, lunedi sarebbe passato in un unico blocco un ordine da 3 milioni di euro, seguito nella giornata di martedì da un super ordine, sempre milionario, da 10 milioni di euro.

Come e quando acquistare il BTP Valore

Il collocamento del BTP Valore ha una durata garantita di cinque giorno – da lunedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo alle ore 13 – ma potrà chiudersi in via anticipata dopo i primi tre giorni di collocamento.

Il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni direttamente sul mercato MOT, i mercato di Euroext Borsa Italiana in cui sono quotate le obbligazioni. E quindi è acquistabile attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

Per il BTP Valore, come per tutti i titoli di Stato, la tassazione agevolata è pari al 12,5% e non è soggetto alle imposte di successione. Come previsto dalla legge di bilancio per il 2024, è escluso dal calcolo ISEE, al completamento dell’iter di attuazione della misura.