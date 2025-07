Bce, tassi fermi dopo 8 tagli. Verso la prima pausa in scia a incertezza dazi

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA La presidente Bce Christine Lagarde

La Banca centrale europea (BCE) è pronta a prendere fiato giovedì dopo otto tagli consecutivi dei tassi di interesse, che hanno abbassato il costo del denaro di 200 punti base in poco più di un anno. Francoforte dovrebbe quindi mantenere – in modo poco sorprendente – invariata la sua politica monetaria, segnando una pausa – temporanea o meno – nel suo ciclo di allentamento, con la prospettiva di dazi statunitensi più elevati del previsto che complicano le previsioni su crescita e inflazione.

Il livello dei tassi

Il Consiglio direttivo della BCE dovrebbe mantenere stabile al 2,0% il tasso sui depositi, cioè il principale tasso di riferimento, un livello considerato neutrale. La BCE probabilmente sottolineerà l’idea che questo tasso continui a essere appropriato alla luce degli ultimi dati economici e dell’allentamento graduale dell’inflazione verso il target.

“La BCE è pronta a mantenere i tassi invariati, con un possibile intervento a settembre, anche se ancora poco probabile. I mercati osserveranno con attenzione il tono delle prossime dichiarazioni di Lagarde sui rischi commerciali e sulla forza dell’euro. L’inflazione è vicina al target, ma le minacce di dazi offuscano le prospettive. Saranno i segnali di politica monetaria, più che le azioni concrete, a guidare la reazione dei mercati”

ha commentato David Zahn, Head of European Fixed Income di Franklin Templeton.

Le parole di Lagarde

Nella conferenza stampa post-meeting, Christine Lagarde dovrebbe sottolineare l’importanza di mantenere una politica monetaria cauta e flessibile, basata su una continua valutazione del rischio, senza però fornire indicazioni esplicite sulle mosse future dei tassi.

“Basandoci sui verbali della riunione precedente, la BCE potrebbe iniziare a modificare la propria strategia allontanandosi da un approccio strettamente basato sui dati. Con il target dell’inflazione al 2% ormai raggiunto, l’istituzione potrebbe orientarsi infatti verso un approccio di valutazione del rischio che guarda più al futuro. Le decisioni continuerebbero ad essere prese riunione per riunione, senza impegni previ riguardo la futura strada dei tassi”

ha detto Francois Rimeu, Senior Strategist di Credit Mutuel Asset Management.

Le posizioni degli altri

Nelle settimane che hanno preceduto la riunione di giovedì sono comunque emerse posizioni diverse da parte di importanti componenti del Consiglio direttivo. L’italiano Fabio Panetta, considerato una “colomba”, ha affermato che “se i rischi al ribasso sulla crescita dovessero rafforzare le tendenze disinflazionistiche, sarà opportuno proseguire nell’allentamento monetario”. Per il “falco” Isabel Schnabel, i tassi di interesse “sono in una buona posizione e l’asticella per un ulteriore taglio dei tassi è molto alta”.

Le preoccupazioni sull’euro

I banchier centrali dell’eurozona sono preoccupati perché un euro forte danneggia la crescita e l’inflazione. Il vicepresidente Luis de Guindos ha individuato 1,20 dollari come punto critico. L’euro è salito di quasi il 17% da febbraio a inizio luglio, raggiungendo il massimo dal 2021 intorno a 1,18 dollari, subendo poi una leggera flessione, un sollievo poiché la velocità dell’apprezzamento iniziava a essere davvero preoccupante.