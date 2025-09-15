QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA La Federal reserve si prepara a tagliare i tassi di interesse per la prima volta dopo molti mesi

La Federal Reserve si prepara a tagliare i tassi d’interesse di 25 punti base questa settimana, cedendo alle pressioni del Presidente americano Donald Trump, ma soprattutto rispondendo ad un deterioramento del mercato de lavoro più ampio di quanto previsto. Una decisione che potrebbe non essere l’inizio di un nuovo ciclo e trovarsi isolata, di fronte ad un rischio più grave come quello della stagflazione. La banca centrale americana non sarà l’unica a decidere questa settimana, ma dalla Bank of England e dalla Bank of Japan non sono attesi annunci rilevanti, perlomeno sul fronte dei tassi.

Il mercato del lavoro e i dazi

La Fed si sta confrontando con una serie di dati deludenti, che alimentano i timori di un rallentamento più grave del mercato del lavoro, che condizionerebbe anche la spesa dei consumatori e, a cascata, la crescita economica. L’occupazione mei dodici mesi a marzo 2025 è stata rivista al ribasso d 1 milione di unità, senza contare i deludenti dati di agosto, che hanno visto la creazione di appena 22mila posti di lavoro.

Quanto all’inflazione, seppur stabile, si rivela ancora ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed e rischia di subire pressioni al rialzo dalla politica dei dazi di Trump. Sebbene l’impatto dei dazi sui prezzi sia stato per ora limitato dalle politiche delle imprese, che son riuscite ad assorbirne l’impatto, Powell ha riconosciuto che l’impatto potrebbe rivelarsi di breve durata, ma ha avvertito che occorre stare attenti alla possibilità opposta.

FOMC spaccato?

In questo quadro è alto il rischio di stagflazione, che spacca anche il FOMC, il Comitato di politica monetaria della Fed, rendendo i banchieri cauti circa le decisioni future e rispetto al muoversi troppo velocemente. Dunque, se solitamente un intervento iniziale come quello previsto per mercoledì prossimo segna l’inizio di un nuovo ciclo di tagli, questa volta l’avvio di un nuovo trend non è affatto scontato.

Secondo Bloomberg, le divisioni tra i funzionari della Fed su cosa fare in seguito potrebbero dare luogo a molteplici dissensi, con alcuni favorevoli a nessun taglio dei tassi e altri che chiedono un intervento più incisivo. Potrebbe essere la prima riunione della Fed dal 2019 con tre dissensi, o addirittura la prima dal 1990 con quattro.

Bank of England pronta a rallentare il QT

La Banca d’Inghilterra, invece, potrebbe annunciare questa settimana un rallentamento del Quantitative Tightening, ovvero lo strumento inverso al Quantitative Easing, con il quale la banca centrale riduce i titoli di stato nel suo portafoglio. Attualmente il QT ha un ritmo di 100 miliardi di sterline all’anno, ma l’aumento della volatilità sul mercato obbligazionario ed il conseguente aumento de costi di rifinanziamento del governo britannico potrebbero consigliare ai banchieri un rallentamento di questo strumento attorno ad una settantina di miliardi.

Un nulla di fatto, invece, è atteso sul fronte dei tassi di interesse, che sono stati tagliati il mese scorso per la quinta volta in poco più di un anno. Con un’inflazione al 3,8% a luglio, la più alta tra le economie avanzate del G7, e con la probabilità che essa raggunga il 4% questo mese, , nessun economista prevede un taglio dei tassi nella riunione di giovedì 18 settembre.

Bank of Japan verso conferma tassi

La Banca del Giappone (BoJ), che annuncerà le sue decisioni venerdì 19 settembre, chiudendo una settimana cruciale per le banche centrali, si prepara a confermare l’attuale livello dei tassi d’interesse allo 0,5%.

Dalla banca centrale giapponese si attende un cauto ottimismo sulle prospettive dell’economia nipponica che prelude ad ulteriori aumenti del costo del denaro entro la fine dell’anno, al di là della pausa attesa per questo mese.