Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Fabiana Scavolini

Fabiana Scavolini è il volto della trasformazione di un marchio familiare in un colosso internazionale del design d’interni. Laureata in Economia e Commercio, dal 2012 è Ceo di Scavolini S.p.A., azienda che ha visto crescere sotto i suoi occhi e con la quale ha costruito un legame professionale, oltre che familiare.

Entrata nel 1995 nel settore marketing, ha assunto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare nel 2000 Responsabile dell’Ufficio Commerciale e Marketing per l’Italia. La sua visione strategica ha portato l’azienda a un’espansione costante, rendendola un punto di riferimento nel settore dell’arredamento.

La sfida dell’indipendenza e il rapporto con il padre

Fabiana Scavolini ha seguito un percorso formativo e professionale ben preciso prima di entrare nell’azienda di famiglia. Il suo ingresso in azienda risale al 1995, quando ha iniziato a lavorare nel settore marketing.

Nel 2012 ha preso ufficialmente le redini dell’azienda come Amministratrice Delegata, guidando un’importante fase di trasformazione e ampliamento. Dal 2017 è membro del Consiglio Direttivo di Assobagno e, più di recente, è stata nominata presidente della controllata Scavolini France sas, con sede a Parigi. Inoltre, è vice-presidente del Consiglio di Amministrazione di Scavolini.

Attualmente, l’azienda continua a crescere e nel 2023 ha registrato un fatturato di 243 milioni di euro, con un utile di 7,5 milioni di euro, segnando un incremento rispetto ai 229 milioni di euro del 2022.

“Ho studiato ingegneria per emanciparmi da mio padre. Una volta laureato l’esperienza in un’altra azienda non appartenente al nostro gruppo mi ha dato la possibilità di crescere e maturare. Se non avessi agito così avrei vissuto una vita infelice inseguendo e imitando il sogno di un altro, mio padre, schiacciato dal peso di una personalità fortissima. Invece mantengo con lui, all’interno dell’azienda, un rapporto di tipo professionale dove lui non è più l’amato papà, ma ‘il Vittorio'”, racconta.

L’esempio quotidiano detiene una quota di razionalità al netto del rapporto familiare, soprattutto nei casi in cui si ricopra la carica di amministratore delegato in concomitanza con la figura paterna. Fabiana Scavolini lo spiega con chiarezza: “Mio padre, che ha fondato l’azienda nel 1961 insieme al fratello Elvino, continua a essere attivo, ma il nostro rapporto è cambiato. È una presenza importante, ma il suo ruolo oggi è più di supervisione.”

Oltre agli impegni professionali, Fabiana Scavolini è sposata e ha due figli, ai quali dedica il tempo libero tra impegni aziendali e responsabilità di leadership.

La nascita di un marchio che ha cambiato il settore

Ma parliamo del famoso marchio di cui Fabiana Scavolini detiene le redini. Tutto ha avuto inizio in un emporio di famiglia nella provincia di Pesaro.

Valter ed Elvino Scavolini hanno dato forma a un progetto industriale partendo da zero. Negli anni ‘60, in pieno sviluppo economico, hanno visto nella cucina un mercato in espansione. Con una mentalità imprenditoriale fuori dagli schemi e una determinazione instancabile, hanno costruito un’impresa capace di anticipare le esigenze dell’abitare moderno.

Nel 1964 arriva la svolta con la cucina componibile. Un cambiamento che ha reso l’ambiente più funzionale, pratico e bello da vivere. Colori vivaci, materiali innovativi e una progettazione studiata hanno reso i modelli sempre più apprezzati. L’azienda ha puntato sulla qualità e sullo stile, investendo nella ricerca e collaborando con designer di fama internazionale.

Negli anni ‘70 arriva la scelta che cambia tutto: investire sulla comunicazione. I primi passi sono stati le sponsorizzazioni sportive, come quella con la squadra di basket di Pesaro. Poi la pubblicità in televisione. Nel 1984 l’associazione con Raffaella Carrà ha reso il marchio un’icona per gli italiani. “Siamo ben presto diventati leader di mercato”, racconta Fabiana Scavolini.

Dagli anni ‘80 inizia la spinta verso l’estero. La Grecia, la Spagna e gli Stati Uniti sono stati i primi obiettivi. La presenza internazionale si rafforza con l’apertura della filiale negli USA e con il primo flagship store a New York. La Cina entra nel radar nel 2014, con un’espansione che ha portato all’apertura di oltre 30 punti vendita.

Fabiana Scavolini, la nuova generazione e la visione del futuro

Fabiana Scavolini è alla guida di un’azienda che non smette di crescere. La presenza nei mercati internazionali si consolida, mentre in Italia continua a essere un punto di riferimento dell’arredamento. Il ricambio generazionale è già iniziato, con una struttura aziendale pensata per affrontare il futuro con solide basi. L’obiettivo, stando alle sue numerose interviste, è mantenere l’identità italiana e ampliare la presenza globale con una strategia attenta e mirata.