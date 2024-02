Nel giro di poche ore, Ferrari ha conquistato le prime pagine con tre notizie caldissime: l’accordo con Lewis Hamilton a partire dal 2025, la chiusura del 2023 con un fatturato record e l’annuncio che i dipendenti del Cavallino riceveranno un premio di produzione fino a 13.500 euro.

Ferrari, premio dipendenti fino a 13.500 euro

I circa 5.000 dipendenti di Ferrari in Italia nel 2024 riceveranno un premio di competitività il cui valore massimo arriverà a 13.500 euro. Ma il prossimo anno il premio potrà arrivare a circa 17.000 euro.

Questi importi massimi potranno essere ottenuti solo in caso di zero assenze durante l’anno.

Non a caso, Ferrari è finita nella lista delle migliori aziende al mondo secondo Top Employers Institute.

Ferrari, vendite 2023 da record

Il brand Ferrari non conosce crisi: l’azienda di Maranello ha annunciato di aver chiuso il 2023 con un utile netto di 1.257 miliardi di euro. E la prima volta che gli utili del Cavallino sfondano la soglia del miliardo di euro. Rispetto ai dati del 2022, gli utili del 2023 hanno segnato una crescita del +34%.

Il margine annuale dell’Ebitda è salito al 38,2%, anche questo è un record per Ferrari. I ricavi netti si sono assestati a quota 5,97 miliardi, pari al +17,2% rispetto al 2022. Nel 2023 sono state vendute 13.663 Ferrari, il +3,3% rispetto al 2022. La notizia ha spinto all’insù il titolo in Borsa.

Questi i dati di vendita: nel 2023 la regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ha registrato un aumento del +2% di vendite, le Americhe del +10,6%, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno riportato una diminuzione di -62 unità vendute e la regione Resto dell’Apac (Giappone, Australia, Singapore, Indonesia, Corea del Sud, Thailandia, India e Malaysia) è rimasta sostanzialmente invariata.

Di seguito il dettaglio sui dati di vendita:

regione Emea – 6.063 vetture vendute nel 2023 (5.958 nel 2022);

– vetture vendute nel 2023 (5.958 nel 2022); Americhe – 3.811 vetture vendute nel 2023 (3.447 nel 2022);

– vetture vendute nel 2023 (3.447 nel 2022); Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan – 1.490 vetture vendute nel 2023 (1.552 nel 2022);

– vetture vendute nel 2023 (1.552 nel 2022); resto dell’Apac – 2.299 vetture vendute nel 2023 (2.264 nel 2022).

Questo il dato in dettaglio che descrive i ricavi netti da 5,97 miliardi:

automobili e parti di ricambio – 5.119 milioni di euro;

sponsorizzazioni e sfruttamento del marchio – 572 milioni di euro;

motori – 127 milioni di euro;

altro – 152 milioni di euro;

totale = 5.970 milioni di euro.

“I risultati record del 2023, le ambizioni che abbiamo per il 2024 e l’eccezionale visibilità sul nostro portafoglio ordini ci permettono di guardare con rafforzata fiducia alla fascia alta dei target 2026”, ha commentato l’ad Benedetto Vigna.

Nel 2023 Ferrari ha annunciato un nuovo piano di assunzioni. Ferrari è nota anche per la sua attenzione alla comunità: sempre nel 2023 ha annunciato la prima comunità energetica insieme a Enel X per la fornitura di energia pulita.

A maggio 2023 Ferrari ha annunciato la donazione di 1 milione di euro per le zone alluvionate dell’Emilia-Romagna.

Lewis Hamilton in Ferrari

Dopo Mercedes, il pilota inglese di F1 Lewis Hamilton guiderà una Ferrari a partire dal 2025. La notizia ha terremotato le prime pagine dei giornali. Hamilton avrà un contratto pluriennale e si vocifera che il suo ingaggio si aggiri attorno ai 40 milioni l’anno.

“È giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida”, ha affermato Lewis Hamilton in una dichiarazione pubblicata dal team Mercedes. Nella nota, il nome di Ferrari non è stato citato. “Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere. Voglio finire alla grande insieme e voglio renderlo indimenticabile”, ha aggiunto Hamilton.