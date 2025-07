Dazi del 30% contro l’Unione europea a partire dall’1 agosto. È arrivata infine anche a Bruxelles la tanto attesa lettera di Donald Trump con le tariffe doganali imposte dagli Stati Uniti all’Ue.

Il presidente Usa ha confermato la linea dura minacciata per i prodotti esportati dai Paesi dell’Unione europea, spiegando il livello dei dazi per cercare di far fronte a una relazione commerciale “lontana dall’essere reciproca” e minacciando ulteriori ritorsioni in caso di contromisure.

Nella lettera inviata alla Commissione europea e pubblicata dal tycoon sul suo social Truth, Trump si rivolge alla presidente Ursula von der Leyen (di seguito il testo completo):

È per me un grande onore inviarLe questa lettera, in quanto dimostra la forza e l’impegno della nostra relazione commerciale, e il fatto che gli Stati Uniti d’America hanno accettato di continuare a collaborare con l’Unione Europea, nonostante il fatto che abbiamo uno dei nostri più grandi disavanzi commerciali proprio con voi. Tuttavia abbiamo deciso di andare avanti, ma solo con scambi più equi e bilanciati. Per questo vi invitiamo a collaborare con la straordinaria economia degli Stati Uniti, il primo mercato del mondo, di gran lunga.

Abbiamo avuto anni per discutere la nostra relazione commerciale con l’Unione Europea e abbiamo concluso che dobbiamo allontanarci da questi disavanzi commerciali di lungo periodo, ampi e persistenti, causati dalle vostre tariffe e dalle vostre politiche e barriere commerciali non tariffarie. La nostra relazione, sfortunatamente, è stata tutt’altro che reciproca.

A partire dal 1° agosto 2025 imporremo all’Unione Europea un dazio del 30% su tutti i prodotti Ue inviati negli Stati Uniti, indipendentemente dai settori merceologici. Le merci trasbordate per eludere un dazio più elevato saranno soggette a tale dazio superiore. Vi prego di comprendere che la soglia del 30% è comunque inferiore a quanto necessario per eliminare l’enorme disparità commerciale che abbiamo con l’Ue.

Come sapete, non ci sarà alcun dazio se l’Unione Europea, o aziende al suo interno, decidono di costruire o produrre beni all’interno degli Stati Uniti e, infatti, faremo tutto il possibile per concedere le necessarie autorizzazioni in modo rapido, professionale e routinario — in altre parole, nel giro di poche settimane.

L’Unione Europea avrà pieno e completo accesso al mercato statunitense, senza alcun dazio applicato, solo se eliminerete il grande disavanzo commerciale. Se per qualsiasi motivo decideste di aumentare le vostre tariffe e applicare contromisure, allora, qualunque sia la percentuale da voi scelta, sarà aggiunta al 30% che applichiamo noi.

Vi preghiamo di comprendere che queste tariffe sono necessarie per correggere i molti anni di tariffe, politiche e barriere non tariffarie dell’Unione Europea, che hanno causato i grandi e insostenibili disavanzi commerciali a danno degli Stati Uniti. Questo disavanzo rappresenta una grave minaccia per la nostra economia e, in effetti, per la nostra sicurezza nazionale!