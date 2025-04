Con i dazi rischiano 30mila lavoratori in Italia, i settori più colpiti

Fonte: ANSA Dazi, a rischio 30mila posti in Italia: l'allarme di Conflavoro

Una contrazione del Pil dello 0,1%, una perdita secca sull’export di 2 miliardi di euro e 30mila posti di lavoro a rischio. Sono le stime elaborate dal Centro Studi di Conflavoro dopo l’annuncio di Trump sull’aumento del 20% dei dazi nei confronti dei prodotti Ue. Nonostante siano stati sospesi per 90 giorni, il rischio di una revoca è sempre dietro l’angolo.

Quanto siamo dipendenti dagli Usa

Nel 2024, l’export italiano verso gli Stati Uniti ha raggiunto i 64,7 miliardi di euro, corrispondenti al 10,4% del totale delle esportazioni nazionali. Gli Usa sono quindi il primo mercato di destinazione extra-Ue per il Made in Italy. Nel frattempo, le esportazioni americane verso l’Italia hanno toccato i 28,4 miliardi, con una netta predominanza di prodotti farmaceutici, chimici, macchinari industriali e mezzi di trasporto. Con un Pil italiano di 2.192 miliardi di euro e un export complessivo superiore a 623 miliardi (pari al 28,5% del Prodotto interno lordo), il contributo degli Stati Uniti risulta cruciale e difficile da sostituire nel breve periodo.

Secondo i dati del Centro Studi di Conflavoro, l’introduzione dei nuovi dazi potrebbe comportare una perdita di 700 milioni per il settore agroalimentare, con impatti significativi su vino, formaggi e olio d’oliva, determinando una riduzione di 5mila posti di lavoro. Il settore moda e lusso potrebbe subire una perdita di circa 400 milioni, con la perdita di 4mila posti, mentre il mercato della meccanica e dell’automotive potrebbe affrontare una contrazione di circa 500 milioni, con la stessa perdita occupazionale sempre di 4mila unità.

Quanti posti di lavoro perderemo

Sommando gli impatti settoriali, la perdita complessiva di export stimata è di 2,23 miliardi di euro, con un effetto di contrazione del Pil dello 0,1% (circa 2 miliardi) e fino a 30mila posti di lavoro a rischio, principalmente nei settori agroalimentare (5.700 posti), moda e lusso (4.500 posti) e meccanica e automotive (4.500 posti). Per quanto riguarda la spesa pubblica, il Centro Studi di Conflavoro stima un incremento di 160 milioni di euro per la CIG/CIGS e 125 milioni per l’erogazione di NASpI. Queste stime potrebbero variare in base alla durata e all’estensione delle misure doganali, ma offrono un primo quadro dell’impatto economico complessivo.

Settore Posti a rischio Agroalimentare 5.700 Moda e Lusso (inclusi Cosmetica e Profumeria) 4.500 Meccanica/Automotive 4.500 Arredamento di design 3.400 Cantieristica navale 3.000 Turismo (indiretto) 2.300 Altri settori (microimprese principalmente Artigianato e Manifatturiero) 1.000 Indotto generale 5.600 Totale 30.000

Le regioni più colpite

Particolarmente vulnerabili rispetto ai nuovi dazi, secondo il Centro Studi di Conflavoro, risultano le regioni del Centro–Nord, cuore pulsante dell’export nazionale verso gli Stati Uniti. Le esportazioni delle principali regioni sono le seguenti:

Lombardia (14,3 miliardi di euro);

Emilia Romagna (10,4 miliardi);

Toscana (9,1 miliardi);

Veneto (7,3 miliardi);

Piemonte (6,4 miliardi).

Anche il Centro-Sud, pur con un mercato meno rilevante, registra esportazioni importanti verso gli Usa:

Lazio (5,4 miliardi);

Campania (3,2 miliardi);

Marche (3,2 miliardi);

Puglia (2,1 miliardi);

Sicilia (1,6 miliardi);

Calabria (1,2 miliardi).

La proposta di Conflavoro: “10 miliardi dal Pnrr”

Per evitare che i dazi siano un macigno pesantissimo sull’economia italiana, Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro, mette diverse proposte sul tavolo per aiutare le Pmi: