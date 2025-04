Fonte: ANSA Dazi all’Italia, i settori più colpiti dalla guerra commerciale di Trump

Le nuove tariffe doganali imposte sugli scambi con gli Stati Uniti stanno avendo un impatto significativo sulle imprese italiane esportatrici, riguardando un mercato annuale che vale tra i 50 e i 70 miliardi di euro. Si stima che queste misure possano comportare una perdita di fatturato tra i 5 e gli 8 miliardi di euro, pari a circa l’11,5%. È quanto riportato dal centro studi di Unimpresa.

I dati delle Pmi

Nel settore agroalimentare, che registra un export di 5-6 miliardi di euro, una riduzione della domanda del 5-10% potrebbe comportare una perdita di fatturato tra 250 e 600 milioni di euro, con 400-600 milioni persi solo nel comparto del vino e 100-150 milioni nei formaggi. Nel settore della moda e del lusso, con un export di 12 miliardi di euro, si prevede una flessione compresa tra 600 e 1.200 milioni di euro, mentre la manifattura, che vale 10-15 miliardi di euro, potrebbe subire perdite tra 500 e 1.500 milioni di euro, in particolare per quanto riguarda macchinari e componenti automobilistici.

In totale, le circa 10mila imprese italiane che esportano verso gli Stati Uniti, di cui il 70% Pmi, potrebbero registrare una contrazione media del fatturato tra il 5 e il 7%, pari a una perdita di 300mila-500mila euro per azienda. In assenza di mercati alternativi, molte potrebbero essere costrette a ridurre investimenti o personale.

L’impatto sui prodotti italiani più famosi

La presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commenta:

Di fronte ai dazi americani e alle tensioni economiche globali, serve una risposta chiara e concreta. Credo che il primo passo sia una strategia europea condivisa: non possiamo permetterci una guerra commerciale che danneggi le nostre imprese, ma nemmeno restare passivi di fronte a chi colpisce il nostro export. L’Europa deve parlare con una voce sola, difendendo i propri interessi senza cedere terreno.

I prodotti italiani di alta qualità, come i vini Doc, la moda di lusso e i formaggi Dop, continuano a godere di una domanda relativamente stabile anche a prezzi più elevati, grazie alla loro solida reputazione. Per beni più comuni, come pasta o abbigliamento di base, si prevede una leggera diminuzione nel volume di importazione, ma chi continua ad acquistarli dovrà comunque affrontare costi più alti. Questo fenomeno è ulteriormente accentuato dalla mancanza di alternative locali equivalenti per molti prodotti italiani.

I settori più colpiti dalla guerra commerciale

Secondo Confartigianato, nel 2024, l’export italiano verso gli Stati Uniti ha raggiunto i 65 miliardi di euro, sottolineando quanto l’Italia sia particolarmente vulnerabile alle turbolenze provenienti da oltreoceano. Tra i settori a rischio ci sono: chimica, farmaceutico, trasporti, macchinari, e alimentari e bevande.

Il nuovo tsunami protezionistico potrebbe cancellare oltre 11 miliardi di euro di esportazioni italiane, con un crollo del 16,8% nelle vendite dirette verso gli Stati Uniti. A subire le conseguenze più gravi saranno anche i settori chiave del Made in Italy, che rischiano di finire nel “tritacarne” commerciale senza alcuna protezione. Tra questi, figurano: moda, arredamento, lavorazioni del legno, metalli, gioielleria e occhialeria.

Le regioni più vulnerabili a causa dei dazi sono Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte e Lazio, con province simbolo come Milano, Firenze, Modena, Torino, Bologna e Vicenza.