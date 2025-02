Codacons contro Istat sui prodotti nel paniere e contesta il topper tanto caro a Barbieri

L'associazione Codacons critica Istat per l'aggiornamento del paniere con prodotti che sarebbero dettati dalla "moda del momento", come il topper per materassi

Fonte: ANSA Lo chef Bruno Barbieri

Fuori i tamponi per il Covid, dentro la camera d’aria per biciclette, fuori i test sierologici per gli anticorpi dentro il topper. L’Istat ha presentato l’aggiornamento del paniere, lo strumento statistico che serve a rilevare i beni e servizi per il calcolo dei prezzi al consumo, con diverse novità che hanno fatto storcere il naso alle associazioni dei consumatori. In particolare Codacons ha criticato le scelte dell’Istituto per l’inserimento di alcuni prodotti che sarebbero dettati dalla “moda del momento” e cita il topper per materassi, diventato un tormentone nella trasmissione 4 Hotel condotta dallo chef Bruno Barbieri.

Come ogni anno, l’Istat ha rivisto l’elenco dei prodotti elementari che costituiscono il paniere di riferimento, aumentati dai 1.915 del 2024 ai 1.923 del 2025, oltre alle modalità di indagine e i pesi con i quali i prodotti incidono sul calcolo dell’inflazione.

Codacons contro il topper nel paniere

Nuove entrate del paniere sono gli shorts da donna, lo speck, il cono gelato, la camera d’aria per le biciclette e il topper per materasso. Scelte rivedibili per Codacons, secondo cui in particolare “quest’ultimo sull’onda lunga di programmi televisivi che hanno pubblicizzato i benefici di tale prodotto trasformandolo in una moda del momento, mentre escono i test per il Covid-19, il cui consumo è certamente crollato con la fine dell’emergenza sanitaria, ma non è sparito del tutto”.

Pur senza citarla direttamente, l’associazione fa riferimento alla trasmissione 4 Hotel, lo show condotto dal cuoco Bruno Barbieri in cui i titolari di quattro strutture si sfidano per stabilire il miglior albergo. Tormentone del programma è, appunto, il topper, un materassino imbottito tra i tre e i dieci centimetri, memory foam, schiuma, lattice oppure piuma.

Un elemento disposto sotto il coprimaterasso, che oltre a proteggere il materasso, fornisce una maggiore comodità e temperatura, e che per lo chef stellato è indispensabile per la valutazione delle strutture di ogni puntata.

Un vero e proprio pallino, che avrebbe creato dal punto di vista dei telespettatori un binomio Barbieri-topper, tanto da fare diventare il noto giudice di Masterchef testimonial di una marca di questi prodotti a cinque stelle, con tanto di firma dello chef.

Le novità del paniere Istat

Nella nota diffusa dopo l’aggiornamento del paniere Istat 2025, Codacons “segnala in particolare come dal calcolo dell’andamento dei prezzi al dettaglio diminuisca per il terzo anno consecutivo il peso della voce ‘alimentari’, spesa primaria che incide in modo rilevante sui redditi delle famiglie”.

“Nel 2025 il paniere si arricchisce di voci che non sembrano apportare un reale contributo al miglioramento delle rilevazioni dei prezzi al dettaglio” sostiene l’associazione, lamentando l’eliminazione dall’elenco di altri beni primari che inciderebbero in modo più rilevante sulla spesa dei consumatori e sui redditi delle famiglie.

“Se da un lato è corretta la scelta dell’Istat di aumentare il peso dei beni energetici – scrive ancora Codacons che dopo la fine del mercato tutelato di luce e gas hanno visto un incremento dei prezzi specie sul mercato libero, dall’altro appare del tutto inspiegabile la riduzione operata per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche, il cui peso nel paniere si riduce per il terzo anno consecutivo”.