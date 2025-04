Le catene commerciali preferite dagli italiani, la classifica Altroconsumo

Altroconsumo, la più grande associazione indipendente per la tutela dei consumatori in Italia, ha condotto un'indagine sulle catene preferite da 8mila clienti

Fonte: iStock L'interno di un punto vendita Ikea

Dai mobili e gli oggetti per la casa allo sport, dai prodotti per bambini al bricolage e giardinaggio, Altroconsumo ha stilato la classifica delle catene preferite dagli italiani su 11 categorie. Le graduatorie dell’organizzazione indipendente per i diritti dei consumatori è il risultato di un’indagine condotta su oltre 8mila clienti in tutto il Paese.

Dal sondaggio sulla soddisfazione degli acquirenti delle migliori aziende di vendita al dettaglio in Italia, sono 13 i marchi che hanno ottenuto il titolo di “Insegna preferita dai consumatori” dell’associazione.

Il sondaggio tra i consumatori

Altroconsumo ha realizzato l’indagine a novembre 2024, sulla base delle preferenze di 8.676 clienti, prendendo in esame diversi fattori, che dovrebbero rendere un punto vendita invitante al di là dal tipo di prodotti offerti: qualità dei prodotti, prezzi competitivi, comfort dei negozi, professionalità da parte dello staff, ma anche presentazione della merce, sconti e promozioni, facilità di reso, servizio alle casse, servizi extra e parcheggi, oltre al giudizio sulla soddisfazione globale.

Nel sondaggio è stato chiesto ai consumatori di esprimere il proprio voto, da 1 (pessimo) a 10 (eccellente), ognuno dei quali è stato raccolto ed elaborato, per ottenere un indice su base 100 in forza del quale sono state realizzate le classifiche.

Gli intervistati hanno potuto valutare fino a tre diverse catene di vendita al dettaglio fisiche per categoria in cui hanno fatto acquisti negli ultimi 12 mesi. Di ogni cliente è stato poi raccolto il grado di soddisfazione per i vari elementi, tra cui, i più importanti, la qualità dei prodotti e i prezzi.

La classifica delle catene preferite in Italia

Dal sondaggio è emersa la classifica di Altroconsumo per ognuna delle categorie, che ha permesso di stilare l’elenco dei marchi primi in ogni categoria con almeno 80 su 100 punti in “Soddisfazione globale”, che non abbiano un voto troppo distante dal punteggio più alto e che siano presenti in almeno 5 regioni.

Sono 8 le categorie rappresentate dalle catene che hanno ottenuto il titolo di “Insegna preferita dai consumatori” (cioè quelle con un punteggio da 80 in su): mobili e oggetti per la casa, bricolage e giardinaggio, bambini e ragazzi, cura della persona e della casa, sport e abbigliamento sportivo, ottica e farmacie organizzate.

Fuori dalla lista altre insegne delle categorie elettrodomestici ed elettronica, prodotti per animali domestici e profumeria e cosmetica, che pur non ricevendo il riconoscimento di Altroconsumo, hanno comunque ottenuto un buon punteggio.

Al primo posto della classifica per “Soddisfazione generale” si è piazzata Ikea con un punteggio di 84, con Città del Sole medaglia d’argento con 83 punti e tre insegne in coabitazione sul gradino più basso del podio.

Di seguito l’elenco nell’ordine di punteggio di “Soddisfazione generale“, con la rispettive categorie e i punteggi ottenuti nella soddisfazione per i prodotti e per i prezzi (seconda e terza cifra):