Caro energia: imprese energivore giudicano piano UE insufficiente

Questa settimana è la Commissione europea ha proposto un intervento di emergenza sui mercati dell’energia contro i recenti drammatici aumenti dei prezzi. C’è però ancora incertezza su come le misure verranno attuate dagli Stati membri, che sono divisi su diversi punti e devono approvare i piani dell’esecutivo UE. Inoltre, non ci sono indicazioni su come incrementare la fornitura di gas a un mercato colpito dal taglio delle forniture russe.

Tre le proposte della Commissione UE ci sono: l’obbligo di ridurre il consumo di energia elettrica di almeno il 5% in fasce orarie di picco dei prezzi selezionate; la riduzione della domanda complessiva di energia elettrica di almeno il 10% fino al 31 marzo 2023; l’applicazione di un massimale temporaneo sui ricavi dei produttori di energia elettrica “inframarginali”; un contributo temporaneo di solidarietà sugli utili in eccesso generati dalle attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione. Tutto ciò non è però sufficiente, secondo alcune associazioni di settore europee, tra quelle delle industrie più energivore.

Industria alluminio insoddisfatta

European Aluminium, la voce dell’industria dell’alluminio in Europa, considera le misure di emergenza proposte dalla Commissione Europea solo un primo passo per far fronte ai prezzi estremamente elevati dell’energia. Tuttavia, l’associazione sottolinea che queste misure non sono sufficienti e non salveranno l’industria dell’alluminio ad alta intensità energetica da ulteriori tagli alla produzione, perdita di posti di lavoro e forse un completo esaurimento.

“Essendo una delle industrie più esposte d’Europa, abbiamo bisogno di molto più sollievo dai prezzi esorbitanti del gas per mantenere aperte le nostre fabbriche. Siamo estremamente preoccupati per la sopravvivenza dell’industria dell’alluminio in Europa e siamo preoccupati che queste proposte non riflettano l’urgente necessità di supportare un settore critico come quello dell’alluminio”, ha spiegato Paul Voss, Direttore Generale di European Aluminium.

La produzione di alluminio primario richiede un’elevata e costante fornitura di elettricità per mantenere liquido il metallo nelle pentole di fusione. Di conseguenza, i costi energetici rappresentano il 40% dei costi totali di produzione primaria in condizioni normali. I prezzi elevatissimi dell’energia hanno portato a massicci tagli alla produzione in tutta Europa. Entro la fine dell’anno, European Aluminium prevede una perdita significativa del 50% (1,1 milioni di tonnellate) nella capacità di produzione di alluminio primario.

Fallimento mercato gas

Un’altra industria sotto grande pressione è quella dell’ammoniaca, con circa il 70% della produzione in Europa che è interrotta da agosto. “Accogliamo con favore il riconoscimento da parte della Presidente von der Leyen del fallimento del mercato del gas e la necessità di lavorare su soluzioni per abbassare i prezzi del gas in Europa attraverso varie misure, come limiti di prezzo del gas e benchmark più adeguati”, ha affermato Jacob Hansen, direttore generale di Fertilizers Europe. “Abbiamo bisogno di una fornitura fisica di gas a prezzi competitivi per consentire ai produttori europei di fertilizzanti di riavviare la produzione e aiutare gli agricoltori a produrre ciò che è necessario per garantire la sicurezza alimentare europea”, ha aggiunto.

Le misure di emergenza presentate dalla Commissione europea non sono ambiziose né sufficientemente rapide per abbassare i prezzi dell’energia e preservare milioni di posti di lavoro in settori industriali come quello dell’acciaio, esposti alla forte concorrenza globale, ha avvertito la European Steel Association.

“Le proposte della Commissione mostrano un’ambizione e una portata limitate, in quanto non ridurranno i prezzi ei costi dell’energia per l’industria siderurgica verso un livello sostenibile che manterrebbe il settore competitivo. Il mercato europeo è attualmente invaso da importazioni a basso costo da paesi terzi, soggetti solo a una frazione dei costi energetici che i produttori di acciaio dell’UE devono sostenere”, ha affermato Axel Eggert, direttore generale della European Steel Association (EUROFER).