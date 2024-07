Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Ursula Von der Leyen verso un secondo mandato, tra l'incertezza di FdI e la condanna della Corte

Oggi 18 luglio verranno decise le sorti di Ursula Von der Leyen, dopo che sono successe diversi fatti nei giorni precedenti, durante questa settimana di fuoco. Da un lato Roberta Metsola, con una maggioranza record, è stata rieletta presidente del Parlamento europeo, come ci si aspettava, senza troppe sorprese.

Dall’altra però, e questa non è una bella notizia per l’ancora Presidente della Commissione, ieri, proprio alla vigilia del voto, la Corte di giustizia Ue si è pronunciata in merito alla mancata trasparenza nel caso dei vaccini anti-Covid, di fatto condannando Von der Leyen. Questo senza ombra di dubbio è un durissimo colpo alla sua credibilità.

Parallelamente, il gruppo della Sinistra europea ha avanzato una richiesta formale per il rinvio dell’elezione di Ursula von der Leyen a Presidente della Commissione. I vertici del gruppo politico hanno sottolineato come opacità e conflitti di interesse siano stati temi ricorrenti nella carriera politica di von der Leyen, ricordando una serie di scandali passati.

La corsa elettorale: chi vincerà?

Nonostante le richieste di rinvio, la situazione politica a Bruxelles è frenetica. Mentre molti ritengono improbabile un cambio di rotta, Ursula von der Leyen sembra avviarsi verso un secondo mandato alla guida della Commissione europea. Il suo obiettivo è superare i 380 voti, migliorando la performance di cinque anni fa, attraverso un programma politico adattabile, pensato per attrarre sia le destre dell’Ecr che i Verdi.

Il vero enigma per Von der Leyen risiede nella composizione della sua maggioranza. Le possibilità sono due: un tripartito composto da Ppe, Socialisti e Renew oppure un quadripartito che includa anche i Verdi. La presidente designata ha trascorso le ultime ore chiusa negli edifici dell’Eurocamera a Strasburgo, lontana dai riflettori, lavorando sulle linee guida del suo programma, che presenterà in mattinata in aula. I contatti con i vari gruppi politici, ad eccezione dei Patrioti e dell’Europa delle Nazioni Sovrane, sono stati intensi e gestiti principalmente dal suo staff.

La posizione dei Verdi e di Fdi

Con i Verdi c’è una sostanziale comunione di intenti, ma vogliono qualcosa in cambio, e quindi spingono per una chiara certificazione del loro ingresso in maggioranza, creando malumori nel Ppe. Inoltre ora c’è anche la questione della sentenza della Corte di Giustizia che rende non scontato il loro voto.

L’assenza più significativa è quella di un contatto diretto con Giorgia Meloni. A Strasburgo si percepisce che Fratelli d’Italia potrebbe alla fine votare a favore di Von der Leyen, ma le trattative restano complesse. La presidente designata non vuole legare l’assegnazione di un commissario forte all’Italia al voto dei meloniani.

Nello schema di von der Leyen, l’Italia gioca un ruolo chiave. Non sembra esserci alcuna riserva riguardo all’ipotesi di Raffaele Fitto come commissario. Fitto, Ministro per gli Affari Ue, è stato avvistato a Strasburgo, forse in contatto con la delegazione di Fdi e, probabilmente, con Von der Leyen stessa, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Una giornata cruciale: come si voterà e a che ora

Entro le otto di questa mattina, Von der Leyen invierà il testo del suo programma ai gruppi parlamentari, per poi presentarlo in aula alle nove. Seguirà il dibattito degli eurodeputati e alle undici i lavori saranno sospesi per permettere ai gruppi di decidere eventuali osservazioni. Il voto, previsto per le 13, durerà circa due ore.

Nel suo discorso, Von der Leyen toccherà sicuramente temi fondamentali come sicurezza, difesa europea, tutela della democrazia e competitività. Farà un appello per un’Europa unita e stabile, pronta ad affrontare un mondo in conflitto e le possibili conseguenze politiche di un ritorno di Donald Trump. Il suo intervento risponderà anche, in modo deciso, a Viktor Orban, considerato attualmente il principale avversario interno all’Ue.

La condanna della Corte di Giustizia Ue

Il secondo mandato di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea è stato messo in discussione dopo una sentenza della Corte di Giustizia europea che ha parzialmente condannato la Commissione per la mancanza di trasparenza sui contratti dei vaccini Covid-19.

La Corte ha criticato la decisione di oscurare ampie parti dei contratti prima della loro pubblicazione. Tra poche ore inizia la votazione per il rinnovo del mandato di Von der Leyen al Parlamento Europeo, e questa sentenza ha agitato le acque a Bruxelles.

La sentenza complica ulteriormente la situazione, rendendo difficile ottenere il supporto dei Verdi, che avevano avviato la causa legale. La vicenda, nata dalla richiesta di accesso ai contratti sui vaccini, è ora diventata un nodo politico cruciale per il futuro dell’Europa.