In Europa si è registrato un significativo rialzo del prezzo del gas, con un valore di 32 euro per megawattora, anche il prezzo delle bollette potrebbe presto aumentare

Fonte: 123RF Bollette elettriche in aumento

Il mercato energetico europeo ha registrato un significativo aumento del prezzo del gas nelle prime ore di ieri, mercoledì 17 luglio 2024. In particolare, i contratti Ttf a Amsterdam per il mese di agosto hanno segnato un incremento del 1,66%, portandosi vicino alla soglia dei 32 euro per megawattora. Questo movimento è indicativo di una tendenza rialzista che potrebbe avere diverse ripercussioni sull’economia domestica, contribuendo a far alzare anche il prezzo delle bollette elettriche.

Qual è il prezzo del gas, analisi dei dati

Il valore di 32 euro per megawattora è un livello significativo nel contesto attuale del mercato del gas naturale. Questo aumento riflette una combinazione di fattori, ovvero:

La domanda di gas naturale rimane alta

Durante i mesi estivi, principalmente a causa delle alte temperature e per il conseguente aumento del fabbisogno energetico per il raffreddamento, molte famiglie e aziende utilizzano sistemi di condizionamento dell’aria. Questo comporta un aumento significativo del consumo di gas da parte dei consumatori domestici e industriali.

Contestualmente, l‘offerta di gas naturale potrebbe non essere sufficiente per soddisfare questa crescente domanda. Le forniture di gas dipendono da diversi fattori, inclusi la produzione nazionale e le importazioni internazionali. Se l’offerta non riesce a tenere il passo con la domanda elevata, si verifica quindi uno squilibrio sul mercato, con conseguente aumento dei prezzi.

Fattori geopolitici

Le tensioni geopolitiche globali e gli accordi commerciali influenzano direttamente i mercati del gas naturale. Fluttuazioni nei rapporti tra i principali produttori e consumatori possono causare variazioni significative nei prezzi. Le guerre e i conflitti in aree produttrici di gas naturale possono interrompere la produzione e le forniture, riducendo l’offerta globale e aumentando i prezzi. Ad esempio, tensioni in Medio Oriente, Africa settentrionale o regioni dell’Europa orientale possono avere un impatto diretto sulla stabilità delle forniture di gas.

Ma anche le sanzioni internazionali contro i principali produttori di gas naturale possono limitare l’accesso ai mercati globali e ridurre l’offerta disponibile. Cambiamenti nei termini degli accordi o nella politica commerciale di grandi produttori come Russia, Qatar o Stati Uniti possono avere un impatto significativo sui mercati del gas.

Perché se il prezzo del gas sale anche le bollette elettriche aumentano?

Il aumento del prezzo del gas naturale ha un impatto diretto sulle bollette elettriche per diverse ragioni interconnesse.

Prima di tutto, molte centrali elettriche utilizzano il gas naturale come principale combustibile per la produzione di elettricità. Quando il prezzo del gas aumenta, i costi operativi per queste centrali aumentano proporzionalmente. Le utility elettriche devono quindi recuperare questi costi più elevati trasferendo parte o l’intero aumento dei costi del gas sulle bollette elettriche dei consumatori finali.

Non dimentichiamoci, inoltre, che il mercato dell’energia è interconnesso. Se il costo del gas naturale aumenta, le centrali elettriche che usano gas possono decidere di aumentare il prezzo al quale vendono l’energia sul mercato all’ingrosso. Questo aumento può influenzare al rialzo i prezzi dell’energia elettrica per tutti i partecipanti al mercato, inclusi gli operatori di rete e i consumatori finali.

Infine, c’è da dire che le utility che operano in questi settori spesso gestiscono non solo la produzione di energia elettrica, ma anche la fornitura di gas naturale o altre fonti. Come le grandi aziende energetiche integrate, che hanno sia impianti di generazione elettrica che reti di distribuzione del gas naturale. Quando il costo del gas naturale aumenta, queste utility, per mantenere la redditività e coprire i costi operativi crescenti, possono essere costrette a rivedere le tariffe sia per il gas naturale che per l’elettricità. Questo significa che i consumatori finali possono vedere un aumento delle bollette per entrambi i servizi energetici.

In sintesi, se il prezzo del gas naturale aumenta, le bollette elettriche tendono ad aumentare perché il gas è un input critico nella generazione di energia elettrica. Questo collegamento diretto tra il costo delle materie prime energetiche e il prezzo dell’elettricità rende le bollette elettriche sensibili alle fluttuazioni nei prezzi del gas naturale.

Da quando ci saranno gli aumenti in bolletta?

Se il prezzo del gas naturale aumenta oggi, le bollette elettriche potrebbero non aumentare immediatamente nello stesso giorno o nella stessa settimana. Il tempo che intercorre tra l’aumento del prezzo del gas e l’eventuale aumento delle bollette dipende da diversi fattori.

Per esempio, le bollette elettriche vengono emesse periodicamente, solitamente mensilmente o ogni due mesi, a seconda della politica dell’utility e delle normative locali. Quindi, un aumento del prezzo del gas oggi potrebbe riflettersi nelle bollette emesse durante il periodo di fatturazione successivo.