Il contributo straordinario al bonus sociale per le bollette scade il 1 aprile: aumenti in vista per le famiglie più bisognose

Fonte: ANSA Le bollette potrebbero aumentare per la fine del bonus ad aprile 2024

Il bonus sociale per le bollette dell’elettricità perderà ad aprile il contributo straordinario. Deciso dal Governo per aiutare le famiglie in difficoltà, il contributo straordinario aveva sempre avuto una natura temporanea e sarebbe inevitabilmente finito causando quindi un aumento delle bollette per le famiglie in maggiore difficoltà economica in Italia.

Non si tratta comunque dell’annullamento dell’intero bonus sociale delle bollette dell’elettricità. Il grosso del bonus rimane in vigore e viene deciso da Arera in base a vari fattori tra cui la situazione reddituale della famiglia che lo richiede e il numero di componenti della stessa con una particolare attenzione ai figli minori a carico.

Addio al contributo straordinario: aumentano le bollette

Dal 1 aprile le bollette dell’elettricità aumenteranno per le famiglie più in difficoltà. È l’effetto della scadenza di uno dei bonus straordinari pensati per aiutare i meno agiati durante la crisi energetica degli ultimi anni: il contributo straordinario al bonus sociale per la bolletta dell’elettricità. La sua fine era stata preventivata per il 31 marzo 2024 ed è stata confermata dal Governo.

Questo non significa che a sparire sarà l’interno bonus sociale per le bollette dell’elettricità. La misura di base rimane in vigore almeno fino alla fine del 2024, ma sarà leggermente meno efficace nel contrastare gli aumenti del prezzo dell’energia degli ultimi tempi. Questo nonostante il costo del gas e quindi dell’energia elettrica sia arrivato ai minimi dal 2022, quando l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha dato il via alla crisi energetica.

A cambiare saranno però gli importi di questo bonus, che privo del contributo straordinario si ridurrà di entità. Secondo i nuovi dati calcolati da Arera, il bonus sarà tra gli 11,7 euro al mese minimo, fino ad arrivare a 15 euro se il nucleo familiare è di tre o quattro persone, quindi solitamente per famiglie con uno o due figli, e a 16 euro se si superano i quattro componenti della famiglia.

Chi può ottenere il bonus sociale per le bollette dell’elettricità

Non tutti hanno il diritto a ottenere il bonus sociale per le bollette dell’elettricità. Ci sono infatti stringenti requisiti reddituali che aiutano lo Stato a capire chi abbia davvero bisogno della misura per contrastare gli aumenti delle bollette degli ultimi anni. I dati su cui si basa questa decisione sono quelli forniti nella Dsu, la dichiarazione sostitutiva unica che indica le entrate da vari redditi di una famiglia.

Si può accedere alla misura se il proprio indicatore Isee è inferiore a 9533 euro per l’intera famiglia. Questo dato, molto basso, aumenta in caso ci siano figli minori a carico all’interno del nucleo familiare. Se il numero di componenti della famiglia aumenta, così fa anche limite Isee massimo per accedere a questa norma. Alla soglia dei 4 figli a carico, il tetto reddituale arriva a 20mila euro.

Negli ultimi anni le bollette sono aumentate molto, mettendo in difficoltà diverse famiglie. Secondo i dati di uno studio commissionato dalla Cgia di Mestre, in media una famigia italiana paga 153 euro al mese, con un aumento in tre anni del 24,2%. La causa è l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia che ha incrinato i rapporti tra Mosca ed Europa.