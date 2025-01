Nel 2024 il prezzo medio della tazzina al bar raggiunge 1,21 euro. La spesa degli italiani per l'espresso sale a 7,26 miliardi di euro

Fonte: ANSA La crisi delle materie prime fa schizzare in Italia i listini al dettaglio

La crisi internazionale delle materie prime fa schizzare alle stelle i prezzi al dettaglio di alcuni prodotti alimentari di largo consumo, con ripercussioni dirette per le tasche delle famiglie italiane. Lo afferma una indagine congiunta realizzata da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), che ha passato in rassegna i listini al dettaglio di burro, caffè tostato, cioccolato ed espresso al bar nelle principali città italiane.

Quanto è aumentato il prezzo del caffè al bar

La produzione di caffè ha subito un drastico calo a causa dei danni provocati da prolungati periodi di siccità seguiti da forti piogge anomale nei principali paesi produttori, spingendo i prezzi dell’Arabica e del Robusta sui mercati internazionali ai livelli più alti dagli anni ’70.

Di conseguenza, i listini al dettaglio del caffè tostato hanno subito forti aumenti nei negozi e supermercati italiani. In particolare, il prezzo medio al chilogrammo è cresciuto del 42,8% negli ultimi tre anni, passando da 8,86 euro nel 2021 a 12,66 euro alla fine del 2024.

I rincari del prezzo dell’espresso continuano a farsi sentire nei bar italiani, con una crescita media del 18,1% rispetto al 2021, portando il costo medio della tazzina a 1,21 euro a fine 2024, come rilevato da Assoutenti e C.r.c. Bolzano si conferma la città più cara per il caffè, con un prezzo medio di 1,38 euro a tazzina, seguita da Trento (1,35 euro) e Pescara (1,34 euro), quest’ultima registrando l’aumento più consistente (+34% rispetto al 2021). La città più economica, Catanzaro, vede il prezzo dell’espresso a 1 euro, mentre a Roma si attesta a 1,12 euro. Con 6 miliardi di tazzine di espresso vendute ogni anno in Italia, il totale speso dai consumatori ha raggiunto i 7,26 miliardi di euro nel 2024.

Prezzi alle stelle per burro e cioccolato

Un altro prodotto di largo consumo che ha visto aumenti significativi nell’ultimo anno è il burro. Secondo Assoutenti e C.r.c., il rincaro è stato influenzato dalla riduzione della produzione di latte, causata da condizioni climatiche sfavorevoli nei paesi produttori e dalla minore disponibilità di pascoli, a fronte di una domanda in crescita. A fine 2024, il prezzo medio al dettaglio del burro in Italia ha raggiunto i 13,35 euro al kg, con un incremento del 48,8% rispetto al 2021.

Gli amanti del cioccolato hanno dovuto fare i conti con un altro rincaro significativo. La crisi internazionale del cacao, aggravata dai danni alle coltivazioni in paesi produttori come Ghana e Costa d’Avorio a causa dei cambiamenti climatici e delle malattie che hanno colpito le piante, ha fatto impennare i prezzi della materia prima nel 2024.

Questo aumento si riflette direttamente sui listini del cioccolato in Italia: il prezzo di una tavoletta da 100 grammi è salito infatti da una media di 1,26 euro nel 2021 a 1,60 euro nel 2024, con un aumento del 26,9%. Palermo è la città dove il cioccolato costa di più, con una media di 2,08 euro per una tavoletta da 100 gr, seguita da Milano con 1,73 euro. La città più economica è Aosta (1,41 euro), seguita da Trento (1,42 euro), come rilevato da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi.

Gli aumenti nelle città italiane

Di seguito, ecco i rincari degli alimenti in Italia nel 2024, con il confronto rispetto al 2021. Le cifre si riferiscono, come già detto, a un kg di burro, a un kg di caffè tostato, a una tavoletta di cioccolato da 100 grammi e a un espresso al bar.