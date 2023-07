Barbara d’Urso lascia Mediaset: quanto ha guadagnato

“Ci vediamo, com’è ovvio, a settembre. Ciao a tutte e a tutti”. Con queste parole di rito Barbara D’Urso aveva salutato i propri fedeli telespettatori lo scorso inizio giugno, durante l’ultima puntata di questa stagione di Pomeriggio Cinque, andata in onda come sempre dal lunedì al venerdì su Canale 5. Rivolgendosi a quelli che aveva definito gli “amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre”, aveva chiuso i battenti dopo ben nove mesi di dirette, dando appuntamento a tutti per il prossimo autunno, dopo la pausa estiva.

Nessuno quindi si sarebbe immaginato che nemmeno un mese più tardi, nel primo pomeriggio di sabato 1° luglio, l’ufficio stampa di Mediaset decidesse di diffondere un comunicato stampa (firmato in maniera congiunta con la conduttrice) in cui è stata annunciata la fine della lunga collaborazione tra la storica presentatrice napoletana e il Biscione. Poche righe di testo in cui viene fatto sapere che “Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque“.

Barbara D’Urso e il trambusto sul web dopo l’annuncio dell’addio a Mediaset

Inutile dire come il nome della vulcanica show girl sia schizzato subito in vetta ai trend online, rimanendoci per diverse ore. Fino a tarda notte e ancora nella mattinata di oggi (nonostante le notizie sempre più preoccupanti in arrivo dalla Francia, le aspre polemiche tra il governo e le opposizioni sul caso che ha coinvolto Daniela Santanchè e la polemica montante sulle volgarità pronunciate da Vittorio Sgarbi al museo Maxxi di Roma), gli utenti del web hanno continuato a cercare in maniera compulsiva notizie che confermassero o smentissero il cambio di passo nel pomeriggio di Canale 5.

Se, da un lato, nessuna smentita è arrivata da parte della diretta interessata (cosa che sarebbe stata inusuale, vista la doppia firma sul comunicato stampa), per capire in maniera ufficiale cosa accadrà dal prossimo autunno basterà attendere la sera di martedì 4 luglio, quando i vertici dell’azienda (con in testa l’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi , da sempre grande mattatore di questo appuntamento annuale) comunicheranno la composizione definitiva del palinsesto dei tre canali in chiaro di Mediaset.

Cosa accadrà a Canale 5 dopo l’addio di Barbara D’Urso: la sua carriera con il Biscione

Nonostante lo sconcerto di migliaia di fan e lo stupore manifestato anche da diverse colleghe del mondo della TV, alcuni segnali su un possibile logoramento del consenso attorno a Pomeriggio Cinque si erano già visti lo scorso inverno, quando lo stesso primogenito di Silvio Berlusconi aveva dichiarato che “i programmi che mescolano il gossip, la politica, la cronaca rosa e la cronica nera non funzionano più”, sottolineando in maniera lapidaria come “ormai rappresentano il passato“. Un cambio di paradigma che sta investendo tutte le emittenti nazionali ed europee, in cui è sempre più pressante la ricerca di nuovi format molto più settoriali e specifici rispetto al recente passato.

Inutile però negare come la poliedricità e il connubio tra serio e leggero siano stati i tratti distintivi portati avanti da Cologno Monzese nell’ultimo ventennio, tratti di cui Barbara D’Urso è stata per molto tempo la regina indiscussa. La ricerca continua di un contatto diretto con il pubblico, la familiarità dei suoi salotti e la capacità di variare gli ospiti in maniera radicale nello spazio di pochi minuti (passando dall’intervista con un ministro ad un faccia a faccia in collegamento con una casalinga) hanno rappresentato il mix vincente con cui Carmelita – così viene spesso chiamata, in riferimento al suo nome di battesimo – è entrata nelle case degli italiani ad inizio anni Duemila, non uscendone più.

Barbara D’Urso lascia Mediaset dopo oltre 20 anni: quanto ha guadagnato la conduttrice napoletana

Nata a Napoli nel maggio del 1957, già attrice per il cinema, il teatro e la televisione, Barbara D’Urso ha saputo raggiungere risultati ancora oggi ineguagliati nel mondo del piccolo schermo. Lavoratrice infaticabile, estremamente attenta alla cura della propria immagine (ma pur sempre con quel tocco di naturalezza tipica della tradizione partenopea), nel 2018 è arrivata a guidare ben tre programmi contemporaneamente, occupando quasi per intero l’arco della settimana: oltre a Pomeriggio Cinque nei giorni feriali, la si vedeva in gran completo anche la domenica, con il doppio appuntamento di Domenica 5 e di Live – Non è la D’Urso.

È qui che, secondo le voci meglio informate, la conduttrice ha raggiunto non solo l’apice del successo mediatico, ma anche professionale, arrivando ad incassare stipendi da capogiro. Nel 2015, ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, fu lei stessa a stimare il proprio compenso annuo attorno ai 500mila euro netti. Una cifra che però pare essere nettamente al ribasso rispetto all’ammontare complessivo dei suoi cachet: diverse fonti infatti – paragonandola a quanto percepiscono altri volti noti di Mediaset come Gerry Scotti e Maria De Filippi – parlano di un valore di circa 8mila euro a puntata, che farebbe salire il totale annuo ben oltre il milione di euro.

Quale sarà il futuro di Barba D’Urso? Le indiscrezioni dopo l’addio a Pomeriggio Cinque

Ora le domande che tutti si fanno sono due: dato per buono che né la show girl né il programma verranno pensionati, cosa farà Barbara D’Urso da qui in avanti? E chi prenderà il suo posto al timone di Pomeriggio Cinque? Per quanto riguarda il format di Canale 5, tra le opzioni più gettonate pare esserci quella di un arrivo di Myrta Merlino, che ha appena concluso la sua lunga esperienza a La7, dove ha condotto per oltre un decennio la trasmissione di approfondimento del mattino L’Aria che tira. La compagna dell’ex calciatore Marco Tardelli avrebbe già ricevuto una proposta da parte di Mediaset nelle scorse settimane, raggiungendo un accordo di massima con la dirigenza.

Per la D’Urso invece sarebbero suonate le sirene della Rai e del canale Nove: in particolare, quest’ultima piattaforma (che si è già assicurata le prestazioni di Fabio Fazio e di Luciana Littizzetto per la prossima stagione, dopo il loro addio movimentato da Rai Tre ), avrebbe inoltrato alla sessantaseienne napoletana una proposta molto onerosa, in cui le verrebbe garantito un ingaggio faraonico, addirittura superiore a quello percepito da oltre 20 anni alla corte della famiglia Berlusconi. Non ci rimane che attendere: l’estate infuocata per la televisione italiana è già iniziata ma promette di riservarci ancora molte sorprese.