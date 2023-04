Ponte 25 aprile e 1° maggio: ecco le mete dove si risparmia

Le festività di Pasqua hanno garantito un po’ di relax, oltre all’ottimo cibo, ma la necessità di staccare la spina è partire è ormai costante in tutti noi. I ritmi di lavoro, infatti, ci impongono di guardare con speranza al calendario, alla ricerca di incastri che possano consentire una fuga che sia il più lunga possibile. Vediamo quindi dove scappare durante il ponte del 25 aprile e quello del primo maggio.

Ponte 25 aprile: mete lowcost

Il 25 aprile, anniversario della liberazione, cade di martedì, il che apre le porte a un lungo weekend, a partire da sabato 22 o, per chi può permetterselo, da venerdì 21 aprile. Non mancano infatti i valorosi che, salutato l’ufficio, si fiondano in aeroporto per avere la chance di svegliarsi al mattino seguente in un’altra città e magari in un altro Paese.

Si tratta però di una rapida fuga, come detto, non di una vacanza in piena regola. Ciò vuol dire che il risparmio diventa ancor di più un obbligo, in vista di maggiori spese riservate all’estate 2023. Indubbio che molti siano alla ricerca di una meta al caldo, il che non sempre richiede l’addio all’Italia.

Restando nel Bel Paese, infatti, si potrebbe optare per la Sardegna, così come per la Sicilia oppure, facendo tappa in Campania, per il meraviglioso Cilento. Ecco invece alcune soluzioni per chi ha voglia di prendere l’aereo e non auto o treno.

Considerando come i prezzi varino di giorno in giorno, e quanto sia vicino questo ponte (ciò vuol dire minor numero di offerte vantaggiose), eviteremo di proporre liste caratterizzate da cifre che, al mondo della ricerca da parte degli utenti, potrebbero non essere più aggiornati. Ciò che suggeriamo sono mete ben collegate con l’Italia, costantemente al centro di nuove offerte da parte degli operatori lowcost.

Partiamo con il paradiso naturale delle Canarie, consigliando Lanzarote, che garantisce ancora la possibilità di un’esperienza di totale relax immersi nella natura. L’isola è infatti riuscita a tenere a bada lo sfruttamento edilizio avvenuto altrove nell’arcipelago, concentrando il fenomeno nella parte meridionale.

Fuga romantica a Parigi soltanto se non è la vostra prima volta. La capitale francese è spesso presente in pacchetti offerte ma tre giorni sono pochi per apprezzarla realmente alla prima esperienza. Il rischio è quello di correre per 72 ore ma il prezzo è generalmente conveniente, quindi a voi la scelta.

Altre due mete generalmente abbordabili sul fronte economico, soprattutto prenotando con un certo anticipo, sono Lisbona e Barcellona. Dal Portogallo alla Spagna, a caccia di clima più miti, cultura e divertimento. Una delle mete caldamente consigliate, però, è di certo il Marocco, con la sua storia antica, il fascino dell’artigianato e una temperatura media che supera i 20 gradi.

Ponte Primo maggio: dove andare

Il Primo maggio, festa dei lavoratori, cade di lunedì nel 2023 e consente di allungare un po’ il weekend, soprattutto se si ha modo di partire venerdì 27 aprile. La primavera è il periodo migliore per visitare una città splendida come Siviglia e consigliamo caldamente anche Porto.

Considerando come i giorni siano meno rispetto al ponte del 25 aprile, ha senso proporre una vacanza tutta italiana. La spesa per raggiungere Catania in aereo da Roma si aggira tra i 60 e gli 80 euro, mentre da Milano la spesa è di poco meno di 90 euro, per raggiungere l’altra parte dello stivale in due ore.

Spesa di circa 100 euro per raggiungere Alghero ma i prezzi sono decisamente convenienti per svariate mete nostrane, da Palermo a Napoli, da Cagliari a Venezia, da Lampedusa a Firenze.