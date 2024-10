Fonte: ANSA Jannik Sinner esulta in campo all'Atp di Shanghai

Shelton, ancora tu. Continua l’avanzata all’Atp di Shanghai di Jannik Sinner, che dopo essersi disfatto del giapponese Taro Daniel e dell’argentino Tomás Martín Etcheverry, rispettivamente numero 93 e 37 del ranking, comincia a salire di livello incontrando agli ottavi Ben Shelton. Si tratta del secondo incontro di fila al Masters 1000 tra il 23enne fuoriclasse altoatesino e l’americano, che si sfidarono l’anno scorso allo stesso turno sullo stesso cemento cinese, con la sconfitta dell’azzurro.

Sinner a Shanghai

Tra i tanti tabù infranti in questo anno da record, il numero 1 al mondo non ha ancora raggiunto in carriera i quarti di finale a Shanghai, che punta a conquistare prendendosi la rivincita contro lo statunitense.

Ai sedicesimi Sinner è riuscito ad avere la meglio di un sorprendente Etcheverry, in rimonta per 6-7, 6-4, 6-2. Una qualificazione raggiunta non senza difficoltà dall’altoatesino, che non è apparso sin da subito brillante come sempre, tanto da meritarsi la bacchettata del suo allenatore.

“Sì, ho capito Jannik. È il 25 del mondo, ogni tanto la baccherà anche, no? Forza, Alè”, ha detto Simone Vagnozzi in un siparietto nei momenti più tesi della partita.

Uno stato di forma non al meglio da parte del 23enne, come ammesso dal lui stesso nella conferenza post-partita, quando ha dato atto di avere bisogno di “un giorno di riposo“.

“È stata dura non c’è dubbio – ha dichiarato Sinner – Sono match in cui devi fare molta attenzione a quel che fai ma è stato anche molto divertente e mi sono divertito oggi. È’ durato molto, così come quello che ci ha preceduto, e a me fa piacere farne parte. Ma ancor più importante è poter riposare domani perché oggi ho bisogno di recuperare così da farmi trovare pronto”.

“I tornei sono tanti e l’ideale sarebbe che non ci fosse la Davis dopo le Atp Finals – ha aggiunto l’azzurro tornando sull’argomento del calendario intasato, già affrontato con Alcaraz – un qualcosa che cambierei di sicuro nella ‘schedule’, il resto sta a noi giocatori deciderlo e credo che quest’anno siamo riusciti a scegliere i tornei giusti al momento giusto. Ci sono i Masters che sono dei ‘mandatory’, ma ad esempio potevo scegliere se giocare a Pechino prima di venire qui. Ci sono ancora cose che possiamo decidere noi giocatori”.

Con l’aiuto del maltempo che ha fatto slittare il programma a Shanghai, di giorni di riposo Sinner ne ha avuti due. Adesso il livello della sfida si fa più impegnativo contro lo statunitense numero 16 al mondo Ben Shelton, che nella scorsa edizione del Masters 1000 cinese riuscì a sconfiggere il campione di San Candido con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6.

Prima e ultima vittoria per l’americano, che contro il numero 1 al mondo ha poi perso tutti i successivi incontri, a Vienna sempre nel 2023, all’Indian Wells e più recentemente a Wimbledon, quest’anno.

Sveglia all’alba per vedere Jannik Sinner contro Ben Shelton: gli ottavi dell’Atp di Shanghai saranno trasmessi su SkySport in diretta a partire dalle 6.30.

Il montepremi

Gli organizzatori del Masters 1000 di Shanghai hanno messo in palio per l’edizione 2024 un montepremi totale di 8.995.555 dollari, equivalenti al cambio attuale a 8.193.331 euro, che è stato ripartito ai tennisti partecipanti del torneo, sulla base del turno raggiunto, secondo la seguente suddivisione (tra parentesi i punti Atp guadagnati):

Primo turno: 23.250 dollari (10 punti)

Secondo turno: 34.500 dollari (30 punti)

Terzo turno: 59.100 dollari (50 punti)

Ottavi di finale: 101.000 dollari (100 punti)

Quarti di finale: 185.000 dollari (200 punti)

Semifinali: 325.000 dollari (400 punti)

Finalista: 585.000 dollari (650 punti)

Vincitore: 1.100.000 dollari (1000 punti)

Chi dovesse riuscire ad aggiudicarsi il torneo, porterebbe a casa dunque un prize money pari a circa un milione di euro, al cambio attuale.