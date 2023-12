Fonte: ANSA Maltempo in arrivo, con forti temporali che fanno scattare l'allerta meteo in diverse regioni

Il maltempo continua a interessare l’Italia, e nelle prossime ore si prevede un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle regioni centrali e settentrionali. La situazione ha indotto la Protezione Civile a emettere diverse allerte meteo per oggi.

In particolare, è stata dichiarata un’allerta meteo rossa su parte dell’Emilia Romagna, mentre per i restanti settori di questa regione, così come su Liguria, Lombardia e Toscana, è stata emessa un’allerta arancione. Dodici regioni italiane sono interessate da un’allerta gialla. Finora non sono stati registrati grossi danni nel territorio italiano.

Allerta meteo rossa e arancione sabato: le regioni a rischio

L’origine di questa situazione meteorologica critica è attribuibile a una perturbazione che ha già raggiunto negli ultimi giorni la Penisola. A partire dalla serata odierna, ci aspettiamo l’insorgenza di temporali e un diffuso maltempo che coinvolgerà gran parte del centro-nord dell’Italia. Nella giornata di domani, le precipitazioni sotto forma di piogge sparse e temporali persisteranno su vasti territori del Nord, accompagnate da nevicate sulle zone alpine oltre gli 800 metri e sull’Appennino oltre gli 1000-1500 metri.

Nel dettaglio, in base alle previsioni attuali, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi. In particolare, sono state valutate le allerta meteo rossa per rischio idraulico sulla Pianura reggiana in Emilia Romagna, una allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico su Emilia, Liguria occidentale, Lombardia settentrionale e Toscana nord orientale.

Le regioni con allerta rossa, arancione e gialla

La Protezione Civile ha emesso una valutazione di allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su diverse regioni italiane. Questa allerta coinvolge le seguenti regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria, Campania, Liguria e Veneto. Tale allerta gialla indica la possibilità di condizioni meteorologiche avverse, tra cui temporali e rischio idrogeologico, che richiedono una particolare attenzione e prudenza da parte della popolazione e delle autorità locali.

Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo per il 2 dicembre prevede varie situazioni a rischio in diverse regioni italiane:

Allerta Rossa per Rischio Idraulico: Emilia Romagna (Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po)

(Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po) Allerta Arancione per Rischio Idraulico: Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense)

(Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense) Allerta Arancione per Rischio Idrogeologico: Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense), Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Levante), Lombardia (Valcamonica, Orobie bergamasche, Alta Valtellina), Toscana (Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia)

(Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense), (Bacini Liguri Marittimi di Levante), (Valcamonica, Orobie bergamasche, Alta Valtellina), (Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia) Allerta Gialla per Rischio Idraulico: Emilia Romagna (Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola) , Friuli Venezia Giulia (Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia), Lombardia (Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche), Toscana (Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca)

(Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola) (Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia), (Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche), (Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca) Allerta Gialla per Rischio Temporali: Abruzzo (Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro), Lazio (Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene), Molise (Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro), Toscana, (Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto), Umbria (Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere)

Le previsioni per domenica 3 dicembre

Guardando alle previsioni per domenica 3 dicembre, al Nord e nelle regioni centrali tirreniche il tempo sarà prevalentemente soleggiato, anche se nel resto dell’Italia, invece, il cielo si presenterà nuvoloso, sebbene il rischio di precipitazioni sia scarsamente pronunciato. Qualche sporadica pioggia potrebbe manifestarsi nel settore del medio-basso Adriatico. Non sono attese precipitazioni significative in altre regioni.

Quanto alle temperature, è previsto un deciso calo, con la possibilità di gelate durante la notte e le prime ore del mattino, soprattutto nelle zone pianeggianti del Nord.