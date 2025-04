Fonte: IPA Time inserisce Miuccia Prada nella lista delle 100 persone più influenti del 2025.

Il magazine Time ha pubblicato la lista delle 100 persone più influenti del 2025. Tra queste figura un’unica italiana: Miuccia Prada, inserita nella categoria dei “Titani”.

Stilista e imprenditrice, Miuccia Prada ha trasformato la maison di famiglia insieme al marito Patrizio Bertelli, imponendosi nel mondo della moda con una visione creativa autonoma e duratura.

Le persone più influenti del 2025

La lista include figure provenienti da 32 Paesi, da ambiti diversi come politica, arte, sport e imprenditoria. Tra i nomi citati troviamo Donald Trump, Keir Starmer, Demi Moore, Serena Williams, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Javier Milei e Noa Argamani. Il più giovane è il nuotatore Léon Marchand (22 anni), il più anziano Muhammad Yunus (84 anni).

Non si finisce nelle liste di Time, o sulle sue copertine, per meriti umanitari o esclusivamente per risultati importanti sotto il profilo politico o imprenditoriale: ciò che determina la selezione è la capacità di influire sulle dinamiche mondiali, influenzando lo stile di vita delle persone. Per chiarire il concetto, ad esempio, nel 2007 a conquistare la copertina del magazine (“Person of the year”) fu Vladimir Putin.

Il ritratto di Miuccia Prada

Time, tramite la penna del regista nominato all’Oscar Baz Luhrmann, traccia il ritratto di Miuccia Prada descrivendola come un’artista che riesce “ad attingere alla propria creatività semplicemente vivendo”, incontrando “persone nuove” ed entrando in “contatto con culture diverse”, animata da uno spirito che la spinge a “intraprendere avventure creative”. Le sue armi: una forte solidità mentale e “un’energia aperta e fluida”, ai quali si coniugano “amore per le persone, l’arte e la vita” e doti di “leader autentica e carismatica”.

L’elenco completo del Time

Artisti Icone Leader Titani Pionieri Innovatori Ed Sheeran Demi Moore Keir Starmer Serena Williams Demis Hassabis Snoop Dogg Scarlett Johansson Jalen Hurts Claudia Sheinbaum Ed Bastian Rosé Nikki Glaser Daniel Dae Kim Adrien Brody Donald Trump Blake Lively Andrew Forrest Ma Yansong Kristen Bell Gisèle Pelicot María Corina Machado Lorne Michaels Robert Montgomery Larry Fink Adam Scott Hiroyuki Sanada Elon Musk Simone Biles Breanna Stewart e Napheesa Collier Kwame Onwuachi Rashida Jones Angeline Murimirwa Muhammad Yunus Doug McMillon Robin Wall Kimmerer Sandra Díaz Diego Luna David Muir Howard Lutnick Miuccia Prada Dario Amodei Mickalene Thomas Nicole Scherzinger Raquel Willis Tedros Adhanom Ghebreyesus Percival Everett Myles Smith Jon M. Chu Kristen Wiig Bobbi Brown J.D. Vance Ted Sarandos Cordelia Bähr Wendy Freedman Willy Chavarria Anthony D. Romero Reshma Kewalramani Joe Rogan Julie Burkhart Josh Koskoff Danielle Deadwyler Yoshiki Friedrich Merz Lisa Su Liang Wenfeng Chutatip “Nok” Suntaranon Hozier Amy Griffin Megyn Kelly Mark Zuckerberg Allison Sesso Christian Happi Miranda July Léon Marchand Lee Jae-myung Bonnie Y Chan Tomas Cihlar e Wesley Sundquist Ismahane Elouafi Branden Jacobs-Jenkins Fatou Baldeh Teresa Ribera Alex Karp Skye Perryman Mohammad Rasoulof Robert F. Kennedy Jr. Jonathan Greenblatt Tim Cadogan Annabelle Selldorf Andrea Vidaurre Stephen J. Squeri​ Richard Thompson Yoshitomo Nara Duma Boko Russell Vought Javier Milei Noa Argamani Mo Abudu Ahmed al-Sharaa

Prada acquista Versace

Al di là dell’aspetto creativo e umano, non va dimenticato che Miuccia Prada è alla guida di un colosso della moda che di recente ne ha acquisito un altro: Prada ha da poco acquistato il 100% di Versace da Capri Holdings, con una trattativa da 1,25 miliardi di euro. Un’operazione importante sotto due profili: dal punto di vista economico, Prada ha consolidato la propria posizione aggiungendo lo storico marchio Versace agli altri brand controllati, fra i quali ci sono Miu Miu, Church’s, Car Shoe, Marchesi 1824 e Luna Rossa. Sotto il profilo simbolico, il mondo intero ha parlato del ritorno in patria di Versace, uno dei brand più riconoscibili del Made in Italy.

Con l’acquisto di Versace dalla multinazionale Capri Holdings, Prada punta a creare un polo del lusso italiano capace di competere direttamente con i colossi francesi, in particolare Lvmh e Kering.

Prada conta oggi 26 stabilimenti, oltre 15.200 dipendenti e una rete di 609 negozi di proprietà sparsi per il mondo. Le collezioni Prada sono disponibili in oltre 70 Paesi.

Miuccia Prada nella classifica degli italiani più ricchi

Nella lista degli italiani più ricchi del 2025 di Forbes, Miuccia Prada occupa la nona posizione con un patrimonio stimato in 6,6 miliardi di dollari (in euro sono oltre 5,8 miliardi). Sullo stesso gradino della classifica c’è il marito, Patrizio Bertelli, con un patrimonio identico.

Nella classifica di Forbes troviamo anche i fratelli di Miuccia Prada, Alberto e Marina, alla posizione numero 32 con un patrimonio stimato in 2,8 miliardi di dollari (in euro sono quasi 2,5 miliardi).