Meteo per il Ponte del 25 aprile: dove farà bello e dove no

Fonte: ANSA Meteo per il Ponte del 25 aprile fra nubi e schiarite.

Sarà un Ponte del 25 aprile con sole a volontà ma anche con qualche nuvola carica di pioggia che qua e là causerà qualche rovescio sparso. Le perturbazioni non daranno vita a fenomeni particolarmente intensi, al contrario si tratterà più che altro di piogge passeggere che si asciugheranno quasi subito grazie alle alte temperature.

Previsioni meteo per il Ponte della Liberazione

L’anticiclone sta intanto facendosi strada da Ovest liberando progressivamente il cielo su tutta la Penisola. Atteso qualche strascico di pioggia, anche con temporali, al Nord e al Centro. Temporali che mitigheranno solo in parte la siccità che ha caratterizzato il periodo a cavallo fra la fine del 2022 e l’inverno 2023. Siccità che ha richiesto l’intervento di un commissario straordinario e che rischia di mettere in ginocchio la filiera alimentare. Di seguito, in dettaglio, le previsioni meteo per il Ponte del 25 aprile.

Meteo di sabato 22 aprile

Al Nord nubi residue di mattina sulla zona Nord-Ovest del Paese, ma il cielo tenderà poi a schiarirsi progressivamente. Poche nuvole altrove, tranne annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Temperature tendenti al rialzo con massime tra 19 e 22 gradi.

Al Centro poche nuvole, salvo attorno all’area degli Appennini dove nelle ore pomeridiane il cielo tenderà a velarsi progressivamente, ma senza piogge. Temperature in rialzo con massime tra 19 e 24 gradi.

Al Sud sole quasi ovunque, con sporadiche velature di nubi più che altro nel pomeriggio e sulle aree prossime agli Appennini.

Temperature in rialzo con massime tra 18 e 22 gradi.

Meteo di domenica 23 aprile

Al Nord tempo piuttosto variabile con annuvolamenti in aumento dal pomeriggio. Possibili rovesci sparsi e temporali sulle Alpi, sulle Prealpi e sull’area più settentrionale della Pianura Padana. Temperature in aumento con massime tra 19 e 23 gradi.

Al Centro il cielo si preannuncia parzialmente nuvoloso. Qualche addensamento pomeridiano è atteso nella zona degli Appennini, anche con qualche piovasco locale. Temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi.

Al Sud si avrà un cielo solo parzialmente nuvoloso con qualche nube di maggior rilievo sulla zona appenninica e in Sardegna.

Temperature in salita con massime tra 18 e 23 gradi.

Meteo di lunedì 24 aprile

Al Nord il versante Ovest, soprattutto sulle Alpi centrali, sarà interessato da nubi sparse con ampie schiarite. Cielo sereno altrove. A Nord Est cielo coperto con moderate precipitazioni sulla laguna veneta. Poche piogge previste sulla Romagna. Veneto con velature alternate ad aperture, così come l’Emilia Romagna.

Al Centro nubi sul Tirreno. La Capitale sarà interessata da nubi sparse e schiarite, così come le spiagge e le pianure della Toscana. Pioggia debole sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Versante adriatico velato da nubi e bagnato da deboli piogge. Ampie schiarite sulle zone subappenniniche e sulla dorsale. Neve debole sul Gran Sasso.

A Sud versante tirrenico sereno, velature e piogge deboli altrove. Versante adriatico coperto con qualche leggera pioggia. Altrove nubi e schiarite. Bello sulle isole maggiori.

Meteo di martedì 25 aprile

Al Nord il tempo sarà sereno nelle zone occidentali. Zone orientali coperte con pioggia moderata sulla laguna veneta. La pioggia sarà invece di forte intensità sulla Romagna e sulle pianure venete. Pianure emiliane e Dolomiti interessate da pioggia debole.

Al Centro il versante tirrenico sarà coperto con pioggia debole. Pioggia debole anche sulle pianure della Toscana. Qualche pioggia più intensa su Roma. Dorsale toscana e dorsale laziale bagnate da qualche rovescio. Nubi sparse e schiarite sul versante adriatico. Nevicate da medie a forti sul Gran Sasso.

A Sud il versante tirrenico sarà bagnato da pioggia moderata sulle pianure e sulla dorsale campana. Piogge più deboli altrove. Area adriatica con nubi sparse che si alterneranno ad ampie schiarite. Litorale ionico con pioggia moderata.

Sicilia e Sardegna velate da nubi sparse con ampie schiarite. Cielo bello in Costa Smeralda ed entroterra sardo, altrove nubi sparse e schiarite.

Queste le previsioni meteo per il Ponte del 25 aprile 2023. Prima di mettersi in viaggio si consiglia di controllare anche le previsioni in merito al traffico, dal momento che alcune autostrade saranno da bollino rosso.