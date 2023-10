Maltempo, nubifragio a Milano. Allerta rossa e arancione: le zone a rischio

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: ANSA Meteo, allerta rossa e arancione: le zone a rischio

Nella notte, un forte temporale ha colpito Milano e la Brianza. Attorno alle 6 del mattino, la violenza delle precipitazioni ha portato all’esondazione del fiume Seveso, causando gravi problemi nell’area settentrionale di Niguarda. Questo ha comportato l’allagamento di viale Fulvio Testi, una delle principali strade di accesso alla città.

In risposta all’allerta meteo e al forte maltempo che sta colpendo diverse regioni, alcune scuole rimarranno chiuse oggi. La Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, dichiarando l’allerta rossa per il Veneto e l’allerta arancione per sei regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria e Lombardia.

Maltempo, a Milano esonda il Seveso dopo un nubifragio nella notte

La violenta perturbazione sta interessando l’Italia settentrionale ha colpito anche Milano. Dopo intense piogge nel pomeriggio di lunedì, un nubifragio con tuoni, tempesta di fulmini e raffiche di vento ha interessato la città a partire dalle 4.30 di martedì mattina. Le zone più colpite a Milano sono Niguarda, dove il torrente Seveso è esondato, causando la chiusura di numerose strade, e il quartiere Isola, che è stato completamente allagato durante la mattinata, e sono stati necessari interventi dei vigili del fuoco per liberare alcune persone intrappolate nei veicoli.

Le precipitazioni sono state intense, con 31 mm di pioggia caduti in un’ora nella zona nord di Milano. Gli allagamenti hanno comportato la deviazione di alcune linee di trasporto pubblico, con modifiche ai percorsi di tram e autobus. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate in una ventina di interventi, principalmente per rami spezzati, come accaduto nel luglio scorso, allagamenti di cantine e cartelloni pubblicitari caduti a causa del vento. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti o gravi emergenze. La Protezione Civile della Lombardia ha emesso un’allerta per le zone interessate dall’esondazione del Seveso. In caso di danni provocati dal maltempo è possibile chiedere un risarcimento. Le previsioni meteo indicano un graduale miglioramento con precipitazioni in attenuazione e esaurimento.

Emilia-Romagna e Toscana: scuole chiuse a causa del maltempo

Il maltempo che sta colpendo la regione e l’allerta arancione in vigore hanno portato alla chiusura delle scuole martedì in diversi comuni dell’Emilia-Romagna. In particolare, gli istituti nelle zone collinari come Ferriere, Farini, Morfasso, Bettola, Ottone, nella provincia di Piacenza, rimarranno chiusi a causa dell’innalzamento dei livelli dei fiumi e dei torrenti, che ha reso necessaria la chiusura di ponti e strade. Anche a Montechiarugolo, nel Parmense, le scuole rimarranno chiuse per garantire la sicurezza degli studenti.

Anche se gran parte dell’allerta meteo è di livello giallo, alcune scuole chiuderanno a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le scuole di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, rimarranno chiuse il 31 ottobre, come annunciato dal sindaco.

Scuole chiuse per l’allerta meteo in Veneto e Friuli Venezia Giulia

In Veneto, dove l’allerta meteo è di livello rosso e arancione, alcune scuole sono chiuse, come nel Comune di Val di Zoldo, in provincia di Belluno. Il presidente della Regione Luca Zaia e l’assessore alla Protezione Civile, hanno invitato i sindaci a valutare la chiusura delle scuole. Le zone interessate includono l’Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL – TV) e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI – BL – TV – VR).

Anche in Friuli Venezia Giulia, dove è in vigore l’allerta arancione, alcune scuole sono chiuse. Come gli istituti scolastici di Grado, in provincia di Gorizia, chiusi a causa delle inondazioni causate dall’acqua alta, in seguito all’ordinanza del Commissario straordinario del Comune.