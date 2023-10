Quest’anno in Italia potremmo non vedere l’inverno

Impatto Globale del Fenomeno El Niño

El Niño è un fenomeno climatico ciclico che influisce sul clima globale e sul movimento delle grandi masse d’aria sul pianeta, caratterizzando il tempo in diverse macro-aree. Nonostante le previsioni non siano sempre precise per una specifica zona, l’influenza di depressioni e anticicloni a livello planetario permette di fare previsioni abbastanza accurate anche per un paese piccolo come l’Italia. El Niño influisce sul clima provocando un forte riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale (America Latina) nei mesi di dicembre e gennaio, in media ogni cinque-sette anni.

Le conseguenze climatiche non riguardano direttamente l’Europa, ma a causa dello spostamento delle grandi masse d’aria, anche questa regione del pianeta viene influenzata da El Niño. Infatti, il vecchio continente viene colpito da una fase negativa dell’Oscillazione Nord Atlantica (NAO), che rende il clima più freddo e secco del normale alla fine della stagione invernale. Il fenomeno di El Niño provoca inondazioni nelle aree direttamente interessate e siccità nelle zone più lontane, con altre perturbazioni che variano ad ogni sua manifestazione. I paesi in via di sviluppo che dipendono fortemente dall’agricoltura e dalla pesca, in particolare quelli che si affacciano sull’Oceano Pacifico, sono i più colpiti. Tuttavia, si ritiene che El Niño possa avere effetti su scala globale attraverso modificazioni della circolazione atmosferica in tutto il pianeta.

Inverno 2023-2024 in Italia: mite e poco nevoso

Analizzando il passato e i dati statistici, si osserva che durante il fenomeno de "El Niño" gli effetti sull'Europa e sull'Italia si traducono in un aumento delle temperature con anomalie di circa +1/1,5°C rispetto alle medie storiche già a partire da dicembre e gennaio. Tuttavia, non si può escludere la possibilità di brevi, ma intense ondate di freddo, come accaduto negli anni precedenti, anche recentemente. Molto dipenderà dall'andamento del vortice polare, in grado di influenzare le masse d'aria su tutto il continente.

In breve, sia le previsioni stagionali che gli indici atmosferici indicano un inizio dell'inverno troppo mite e con poche nevicate, almeno in pianura e lungo le coste. Vedremo se nei prossimi aggiornamenti si confermeranno queste ipotesi o se ci saranno delle sorprese. È importante ricordare che si tratta solo di proiezioni generali a lungo termine e non di previsioni meteo classiche, quindi non sono utili per pianificare attività.