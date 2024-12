Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Francia, perché è caduto il governo?

Dopo l’annuncio, la conferma. Il governo in Francia di Michael Barnier è caduto dopo solo tre mesi con una mozione di sfiducia dell’Assemblée Nationale presentata dall’estrema destra di Marine Le Pen. A sfavore del presidente hanno votato 331 deputati su 574, evento questo che non si verificava in Francia dal 1962 quando ad essere sfiduciato era stato il governo di Georges Pompidou. Così come riferito dai media francesi, il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron vorrebbe ora accelerare la nomina di un nuovo premier in vista dell’incontro con il neo eletto inquilino della Casa Bianca Donald Trump, che sarà a Parigi per la riapertura di Notre Dame. Già due i nomi che circolano, quello del ministro della Difesa, Sébastien Lecornu e del leader centrista François Bayrou. Fondamentale sarà la scelta in tal senso di Le Pen che vanta ben 143 deputati.

Chi ha votato la mozione di sfiducia

A favore della mozione di sfiducia del governo Barnier hanno votata 331 deputati, con la maggioranza che era fissata a 289. Contro il premier si sono espressi il Nuovo Fronte Popolare di sinistra, Rassemblement National di estrema destra i seguaci dell’ex Républicains Eric Ciotti.

Perché è caduto il governo in Francia

La caduta del governo in Francia dopo solo 3 mesi, l’insediamento c’era infatti stato solo il 5 settembre, è dipesa da diverse ragioni. Il premier ha anzitutto dovuto affrontare una pesante crisi finanziaria segnata da un debito pubblico di oltre tremila miliardi, un imprevisto buco in bilancio e lo spread a cifre elevate.

Per cercare di risollevare il Paese, Barnier aveva previsto una Manovra finanziaria che mirava al recupero di 60 miliardi di euro, ipotesi questa che non era affatto piaciuta a Marine Le Pen che, forte dei suoi numeri in Parlamento, ha chiesto al presidente di non gravare sui cittadini francesi con il suo intervento. Va ricordato, a tal proposito, che proprio il partito di Le Pen forniva appoggio esterno al governo, con la leader che ha deciso di far saltare il banco rimanendo insoddisfatta dalle garanzie offerte da Barnier dal punto di visto economico.