Billie Eilish sarà in concerto in Italia nel 2025 a Bologna: ecco quanto guadagna e a quanto ammonta il suo patrimonio milionario

Fonte: Ansa Il patrimonio di Billie Eilish: quanto guadagna

La cantante californiana Billie Eilish ha annunciato le date del suo tour mondiale 2024-2025 che farà tappa anche in Italia, a Bologna per l’esattezza, l’8 giugno 2025. Si tratta dei concerti promozionali dell’ultimo album della giovane cantautrice statunitense, Hit me hard and soft, la cui uscita è prevista per il prossimo 17 maggio. Un tour mondiale che sottolinea il peso specifico di questa artista che, sempre più, ha saputo conquistare l’interesse della critica e dei fan, con tutto ciò che ne consegue in termini di guadagni e incremento del suo patrimonio personale.

Quanto guadagna Billie Eilish

Billie Eilish è nata nel 2001, ma la giovane età non le ha impedito di diventare una delle artiste più pagate al mondo. La rivista Forbes, nel 2020, l’ha inserita nella sua classifica annuale delle celebrità più pagate al mondo, con guadagni pari a 53 milioni di dollari. L’artista californiana era la più giovane della graduatoria, a ennesima dimostrazione della sua grande capacità di bruciare le tappe. L’ingresso in classifica nel 2020 di Billie Eilish era la risultante di una grande annata professionale per la cantante, capace di vincere ben quattro Grammy Awards (miglior album, miglior disco, migliore canzone e miglior nuovo artista) e un Oscar alla migliore canzone originale con il brano No Time to Die, colonna sonora del film omonimo film di da Cary Fukunaga.

Il patrimonio di Billie Eilish

Agli ottimi guadagni del 2020, hanno fatto seguito degli anni altrettanto entusiasmanti per Billie Eilish sotto il punto di vista economico. Nel 2023, per Forbes, il suo patrimonio netto ammontava a 30 milioni di dollari (28 milioni di euro).

Quanto all’origine dei proventi, la cantante ha la sua principale fonte di guadagno dall’industria musicale, ma è in grande anche di spaziare. Nel 2021, ad esempio, ha guadagnato 25 milioni di dollari per un documentario sulla sua vita che è stato prodotto da Apple. C’è poi la moda, con Billie Eilish che vanta collaborazioni con molti brand di successo, da Calvin Klein a Fender, oltre a essere la titolare dal 2019 di una linea d’abbigliamento. C’è poi la cosmetica, con il profumo che porta il nome dell’artista lanciato nel 2021 e seguito, nel 2022, da una sua nuova versione, e altri prodotti acquistabili nel suo store ufficiale. In ultimo il cinema, con l’esordio come attrice di Billie Eilish che è arrivato nel 2023 nella serie Sciame distribuita da Prime Video.

Il patrimonio immobiliare di Billie Eilish

A incrementare il patrimonio di Billie Eilish sono anche gli immobili di sua proprietà. La casa dei suoi genitori a Highland Park (Los Angeles), acquistata nel 2002 per 240mila dollari, oggi ne vale circa 800mila. A questa si aggiunge un ranch a Glendale, costato 2,3 milioni di dollari, è un cottage a Malibu pagato circa 5,2 milioni di dollari.

I biglietti per il concerto di Billie Eilish a Bologna

Il nuovo tour di Billie Eilish prenderà il via il 29 settembre a Québec City e andrà avanti fino al 27 luglio 2025. In Italia la città scelta per l’esibizione della cantante è Bologna, con la cantante che si esibirà all’Unipol Arena l’8 giugno 2025. I biglietti saranno in vendita dal 3 maggio 2024, con la prevendita che sarà aperta già il 30 aprile e il 1° maggio: i clienti American Express potranno avere un accesso prioritario ai tickets.