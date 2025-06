ANSA Recuperata la Bayesian

La grande barca a vela Bayesian, naufragata al largo di Palermo durante una tempesta lo scorso 19 agosto, è stata recuperata dopo più di 10 mesi dal fondale marino. Le operazioni erano cominciate il 3 maggio scorso e sarebbero dovute durare poco più di un mese, ma sono state riscontrate enormi difficoltà nel recupero, che hanno portato anche alla morte di uno dei sommozzatori che ci lavoravano.

Il costo dell’operazione era stimato in 30 milioni di dollari, ed è stato completato per poco meno, circa 25 milioni di euro. A compensare le spese sono state le due diverse assicurazioni con cui l’imbarcazione era coperta, che valgono un totale di 2 miliardi di dollari.

Il recupero della Bayesian

Nella tarda mattinata del 20 giugno si è concluso il recupero della Bayesian, la grande barca a vela nel cui naufragio sono morte sette persone, tra cui l’imprenditore inglese Mike Lynch, tra i più ricchi e influenti del Paese. Il relitto è stato fatto riemergere da quasi 50 metri di profondità grazie a un sistema di gru galleggianti.

Le operazioni non sono ancora del tutto concluse. La nave è emersa dall’acqua ma dovrà essere sollevata dalla superficie marina e messa in verticale, per far defluire l’acqua rimasta intrappolata al suo interno. Prima di procedere però, andranno rinforzate le cinghie che la tengono ancorata alle gru.

Una volta completate queste operazioni, la nave sarà portata nel porto di Termini Imerese, dove sarà messa in secca per svuotare i serbatoi. I tentativi di recupero sono durati 10 mesi e durante le operazioni è morto Robcornelis Maria Huijben, sommozzatore dei Paesi Bassi che lavorava per l’azienda che ha fatto riemergere la nave.

Quanto è costato il recupero e chi ha pagato

Fin da subito è stato chiaro che il recupero della Bayesian sarebbe stato complesso. I costi dell’operazione erano stati stimati in 30 milioni di dollari e, nonostante le difficoltà, la società che se ne è occupata è riuscita a rimanere nei limiti, spendendo circa 25 milioni di euro (poco meno di 29 milioni di dollari).

A coprire i costi del recupero sono state le due polizze assicurative che coprivano i danni all’imbarcazione. La prima si chiama “scafo e macchine” e arriva a coprire fino al valore del veliero, in questo caso non più di 30 milioni di euro. Questa sarebbe bastata a recuperare la nave, ma una seconda assicurazione, chiamata protection and indemnity, che si attiva solo in caso di danni gravi, può arrivare a massimali di 2 miliardi di dollari.