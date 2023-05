Alluvione, Laura Pausini annuncia maxi donazione: ecco cosa farà

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Pur essendo distante dalla propria terra, Laura Pausini non l’ha mai lasciata col cuore. L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna l’ha posta in una condizione complessa, non potendo fisicamente intervenire per tentare di dare una mano, rimboccandosi le maniche. Ha però scelto di agire attraverso la propria musica, facendo sentire il sostegno alla gente in difficoltà. Un ampio elenco nel quale rientrano anche i genitori della cantante.

Mentre i volontari spalano il fango e tentano di riportare, insieme ai cittadini, la situazione quanto più possibile alla normalità, Laura Pausini ha pubblicato alcuni annunci che hanno già fatto il giro del web, esaltando i suoi fan.

Laura Pausini, cachet per beneficenza

Laura Pausini lo aveva detto e ha mantenuto la parola. Aveva chiesto attraverso il suo profilo Instagram ufficiale in quale modo avrebbe potuto offrire il proprio aiuto. Da allora sono trascorsi soltanto pochi giorni ed ecco la risposta.

La celebre cantante ha deciso di devolvere i suoi cachet alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, alla sua gente e famiglia. Una cifra non quantificata, ovviamente, ma che ammonta ai guadagni previsti per l’artista per ben tre concerti speciali, che terrà a Venezia: “Ritorno sul palco dopo quattro anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente”.

Non solo parole e annunci online, quindi, Laura Pausini si è davvero rimboccata le maniche, agendo in prima persona. I tre concerti veneziani sono in programma per il 30 giugno, l’1 e il 2 luglio. Soldi che saranno indirizzati in maniera precisa ad altrettanti comuni, quello di Solarolo, dov’è cresciuta, di Castelbolognese, dove vivono i suoi genitori, e di Faenza, dov’è nata e dove attualmente vive ancora sua sorella.

Laura Pausini: concertone per l’Emilia-Romagna

È evidente come l’alluvione in Emilia-Romagna abbia colpito Laura Pausini nel profondo. Un durissimo attacco alla sua famiglia, in senso stretto e lato. La sua gente soffre e lei ha deciso di fare qualcosa che va anche oltre la scelta di devolvere ben tre cachet in beneficenza.

È stata infatti la prima a rispondere in maniera positiva alla proposta dei sindaci dei comuni colpiti dall’alluvione. Parliamo di un concertone solidale, Romagna Mia, che vedrà alternarsi sul palco nomi celebri della musica italiana.

Un nome scelto non a casa, ovviamente, dal momento che i cittadini impegnati nel fango stanno generalmente cantando questa celebre canzone popolare per tenere alto il proprio spirito. È già stata fissata una data, il 5 agosto, e la location sarà Imola.

Laura Pausini ci sarà al Music Valley – Romagna Mia Live Charity Concert (questo il nome completo, ndr). Nelle prossime settimane saranno in vendita i biglietti per prendere parte a un evento storico, organizzato presso l’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Il richiamo della causa non riguarderà soltanto artisti italiani ma anche internazionali.

Non si è fatta attendere anche l’adesione di Samuele Bersani: “La Romagna ha bisogno di tutti. Vi aspettiamo”. Loro non sono stati però i soli a movimentarsi, tutt’altro. In attesa di scoprire l’elenco completo, tra italiani e non solo, non è da escludere la presenza di Vasco Rossi e Gianni Morandi, già attivi sui social per la causa.