I 10 miliardari più ricchi al mondo: classifica aggiornata

“Denari e fanciulli bisogna ben custodirli” recita un proverbio di matrice popolare diffuso in diverse zone d’Italia, specialmente nelle regioni del Centro e del Nord. Tralasciando la cura dei più piccoli, pare che questa massima venga messa in pratica in maniera molto efficace dai primi 10 miliardari al mondo, che nel recente aggiornamento pubblicato dalla celebre rivista di economia Forbes vedono consolidarsi il proprio patrimonio personale e, di conseguenza, anche la propria presenza nella classifica dei personaggi più ricchi del pianeta.

Il magazine diffuso negli Stati Uniti (con un’infinità di varianti nate in moltissimi Paesi nel corso degli anni, tanto in Europa quanto in Asia) ha enumerato ben 2.640 paperoni – 28 in meno rispetto a dodici mesi fa – che messi assieme garantiscono una cifra economica nelle loro disponibilità di oltre 12mila e 200 miliardi di dollari, equivalenti a poco meno di 11mila miliardi di euro. Stiamo parlando di cifre da capogiro.

Chi è l’uomo più ricco al mondo secondo Forbes: la classifica aggiornata del 2023

Iniziamo la nostra analisi del reportage partendo dalle novità. In cima alla lista dei volti più facoltosi al mondo si insedia il francese Bernard Arnault, presidente del gruppo di lusso transalpino LVMH, che da inizio anno ha scalato questo particolare ranking fino alla prima posizione (nel 2022 era secondo). Ormai da diverso tempo l’imprenditore nato nella cittadina di Roubaix ha dimostrato come il settore della moda sia uno dei più fertili per fare grandi affari e generare utili che fanno venire le vertigini. Giunto all’età di 74 anni, le sue sostanze si aggirano attorno ai 212 miliardi di dollari (circa 188 miliardi di euro).

Per la prima volta a distanza di 10 anni un individuo nato al di fuori degli USA riesce ad issarsi in testa: l’ultima volta era stato il magnate messicano Carlos Slim Helu a scalare la classifica, soprattutto in virtù della quota di maggioranza che detiene nella The New York Times Company (la holding che gestisce la produzione del quotidiano più venduto nella Grande Mela).

Da Musk a Bezos, quanto vale il patrimonio degli imprenditori più ricchi del pianeta

Ad essere spodestato dal trono dei più ricchi in circolazione è stato niente meno che Elon Musk, che ha visto crollare il proprio patrimonio a “soli” 180 miliardi di dollari (comparabili a poco più di 71 miliardi di euro). Lo scorso anno il famosissimo proprietario della multinazionale Tesla – che, proprio di recente, è stato accolto dal governo italiano in visita a Roma – aveva a sua volta sorpassato il collega Jeff Bezos (numero 1 di Amazon, le cui proprietà complessive vengono valutate da Forbes attorno ai 114 miliardi di dollari) con una disponibilità di 211 miliardi di dollari. Per lui, dunque, si tratta di un calo di oltre 30 miliardi di dollari .

Oltre al già citato industriale messicano e all’imprenditore indiano Mukesh Ambani (denominato “il re del ferro” e proprietario della Reliance Industries Limited, che opera principalmente nel comparto della raffinazione e della petrolchimica), tutti gli altri profili presenti nelle prime dieci posizioni in classifica sono cittadini americani. Di seguito trovate l’elenco completo con tanto di indicazione della cifra economica riportata sia in euro che in dollari.

Bernard Arnault – 211 miliardi di dollari (188 miliardi di euro) Elon Musk – 180 miliardi di dollari (160 miliardi di euro) Jeff Bezos – 114 miliardi di dollari (101,5 miliardi di euro) Larry Elilison – 107 miliardi di dollari (95 miliardi di euro) Warren Buffett – 106 miliardi di dollari (94 miliardi di euro) Bill Gates – 104 miliardi di dollari (92,5 miliardi di euro) Micheal Bloomberg – 94,5 miliardi di dollari (84 miliardi di euro) Carlos Slim Helu – 93 miliardi di dollari (82,7 miliardi di euro) Mukesh Ambani – 83,4 miliardi di dollari (74 miliardi di euro) Steve Ballmer – 80,7 miliardi di dollari (71,8 miliardi di euro)