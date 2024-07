Stagione di calcio 2024/2025: guida completa ai tornei

Fonte: ANSA La telecamera di un'emittente televisiva puntata sul campo di calcio

La nuova stagione 2024-25 del calcio italiano e internazionale è ormai alle porte. Mentre le squadre sono impegnate tra ritiri, amichevoli e calciomercato, per i tifosi si avvicina il momento di scegliere quale abbonamento Tv sottoscrivere. Già iniziati i turni preliminari per la qualificazione alle coppe europee che rappresentato la principale novità dell’annata che si appresta a cominciare, grazie a un format rivoluzionato e l’allargamento a 36 partecipanti.

Otto le italiane che proveranno a essere protagoniste dei tornei continentali: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna in Champions; Roma e Lazio in Europa League; Fiorentina in Conference. Le tre competizioni saranno visibili in esclusiva su Sky ad eccezione delle migliori partite del mercoledì di Champions in onda su Amazon Prime video. La pay Tv satellitare, insieme alla sua piattaforma streaming Now, trasmetterà anche in co-esclusiva tre incontri a giornata del campionato italiano, mentre ad aggiudicarsi ancora una volta i diritti di tutte le altre gare è stata Dazn. Ma non solo Serie A e coppe europee: ecco quando e dove vedere tutte le competizioni della stagione calcistica pronta a partire.

Dove vedere Champions, Europa e Conference League

Con la vittoria della Champions League 2023/2025, il Real Madrid si è aggiudicata l’ultima edizione della Coppa dalle grandi orecchie disputata con la storica formula a gironi: da questa stagione, infatti, la Uefa ha introdotto sia per la massima competizione europea, sia per la Conference e l’Europa League, un nuovo formato a campionato unico, allargato a 36 squadre.

Secondo la nuova struttura della Champions, ogni club giocherà otto partite contro altrettante avversarie, metà in casa e l’altra metà in trasferta. Le prime otto squadre della fase a girone unico andranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno in modo da riempire il tabellone.

Dopo aver dominato fin qui la storia di questo torneo con 15 titoli (il doppio rispetto al Milan, secondo con 7) al Real Madrid di Carlo Ancelotti e della nuova stella Kylian Mbappé spetterà dunque confermarsi anche con la nuova formula.

I campioni in carica si troveranno come sempre di fronte colossi del calcio europeo come il Manchester City di Pep Guardiola, oltre agli altri club inglesi, dall’Arsenal di Arteta al nuovo Liverpool di Ten Hag, il Bayern Monaco del neo allenatore Vincent Kompany e i vincitori a sorpresa della Bundesliga del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, il nuovo Barcellona di Flick e il Psg di Luis Enrique, senza dimenticare le italiane, dall’Inter di Inzaghi all’outsider Atalanta di Gasperini, dalla Juventus al Milan, con le novità in panchina di Thiago Motta e Fonseca.

La nuova Champions sarà storica in particolar modo per il nostro campionato che, grazie all’aggiunta di quattro partecipanti in più e al miglior punteggio Uefa ottenuto in Europa dai club della Serie A, schiererà per la prima volta cinque squadre.

La massima competizione europea è già cominciata il 9 luglio con i primi turni di qualificazione e terminerà con la finale del 31 maggio 2025, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

In Italia, i diritti Tv della Champions League sono stati acquistati da Sky, che insieme a Now, la piattaforma streaming del gruppo, trasmetterà 185 su 203 partite della massima coppa europea. Rispetto agli altri anni la Pay tv ha blindato la messa in onda della competizione, escludendo la trasmissione in chiaro degli incontri, tagliando fuori di fatto Mediaset.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti.

Le altre 18 partite mancanti saranno trasmesse invece per gli abbonati Prime da Amazon, che come negli ultimi due anni si è aggiudicata la migliore partita del mercoledì di Champions, promettendo di dare spazio alle gare con le italiane in campo.

Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi

Sky trasmetterà in totale esclusiva, invece, le 189 partite dell’Europa League, con Roma e Lazio pronte a contendersi la coppa che l’anno scorso ha visto trionfare l’Atalanta, e i 153 match della Conference League, con la Fiorentina che proverà a conquistare il titolo dopo due tentativi falliti di fila. Anche in questo caso le gare saranno tutte visibili in streaming su Now.

I turni di qualificazione di entrambi i tornei sono cominciati due giorni dopo quelli della Champions, ma l’ultimo atto dell’Europa League si terrà il 21 maggio al San Mames di Bilbao, mentre la finale di Conference il 28 maggio allo stadio di Breslavia, in Polonia.

Dove vedere il calcio estero: dalla Premier League alla Liga

Saranno un’esclusiva Sky, anche la Premier League e la Bundesliga, confermate anche per la stagione 2024/2025 nell’offerta calcio.

Da una parte il campionato più ricco e seguito al mondo, che vedrà un nutrito gruppo di concorrenti, tra le quali il Liverpool orfano del tecnico tedesco Jurgen Klopp e il nuovo Chelsea dell’italiano Enzo Maresca, provare a contendere il titolo al Manchester City di Pep Guardiola, squadra dominatrice degli ultimi anni con sei vittorie nelle ultime sette stagioni.

Dall’altra il nuovo Bayern Monaco di Vincent Kompany, deciso a riscattare il bruciante terzo posto della stagione passata, che ha visto trionfare a sorpresa il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti.

Per gli appassionati del “Clásico”, invece, l’abbonamento di riferimento è quello di Dazn, che anche quest’anno comprende tutte le partite della Liga.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti campione in carica sarà più che mai lanciato verso la conquista del titolo, con il tanto agognato arrivo di Kylian Mbappé ad ultimare una formazione già da Galacticos, composta da altri fuoriclasse di livello assoluto come Jude Bellingham e Vinicius. A tentare di mettere il bastone tra le ruote del tecnico di Reggiolo ci sarà il neo allenatore del Barcellona, Hans Flick, arrivato dalla Germania per provare a risollevare i Blaugrana puntando tutto sul giovanissimo crac mondiale, Lamine Yamal.

Dove vedere la Serie A, B, C e la Coppa Italia

Il piatto forte dell’offerta di Dazn rimane anche per il 2024/2025 ovviamente la Serie A. La piattaforma Ott si è assicurata anche per questa stagione e fino al 2029 i diritti del campionato italiano, con sette partite in esclusiva a settimana e tre in co-esclusiva con Sky: l’anticipo del sabato delle 20.45, la gara della domenica delle 18 ed il posticipo del lunedì alle 20.45.

Mancano ormai poche settimane all’inizio della Serie A, in programma il 18 agosto, con l’ultima giornata fissata in calendario il 25 maggio 2025. In mezzo ci saranno quattro soste per gli impegni delle Nazionali (8/9/2024, 13/10/2024, 17/11/2024 e 23/3/2025), mentre l’unico turno infrasettimanale è previsto mercoledì 30 ottobre 2024.

Ai blocchi di partenza, l’Inter di Simone Inzaghi rimane la favoriti per lo scudetto in forza anche delle mosse di mercato concluse con grande anticipo rispetto alle concorrenti, per puntellare la squadra Campione d’Italia.

Lavori in corso per le inseguitrici, che hanno però dato una scossa alle fondamenta dei propri progetti a partire dalle panchine, come dimostra il colpo Antonio Conte al Napoli, l’arrivo della rivelazione Thiago Motta alla Juventus e il cambio di strategia del Milan con l’ingaggio di Paolo Fonseca.

Promette la solita bagarre invece la Serie B, con tante nobili decadute a disputarsi la promozione in A, dal Bari al Brescia, dalla Cremonese al Frosinone, dal Palermo alla Sampdoria, fino a Salernitana e Sassuolo, senza precludere spazio alle eventuali sorprese.

I diritti Tv del campionato cadetto sono ancora in ballo, ma anche per il triennio 2024/27 non dovrebbero essere assegnati in esclusiva e Sky Sport potrebbe riproporsi in coppia con Dazn per la trasmissione delle partite. Questo il calendario:

Inizio Campionato: Sabato 17 agosto (un anticipo il 16.agosto)

Turni infrasettimanali: 27 agosto, 29 ottobre, 26 dicembre e 1 maggio

Soste: 7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre, 22-23 marzo 2025

Fine Campionato: 09.05.2025

La sosta invernale sarà programmata dal 30 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025

Discorso diverso per la Serie C, che rimarrà esclusiva di Sky per 1143 partite, con la co-esclusiva di 48 gare, dei 3 gironi, dei play-off e play-out.

Inoltre, la Pay tv trasmetterà anche i match della Coppa Italia di categoria (dagli ottavi di finale), così come la Supercoppa relativa ai tre gironi, per un totale di oltre 1200 partite. La Rai invece manderà in onda una gara per ogni giornata di campionato su Rai Sport HD, selezionata a campione da uno dei 3 gironi, dei playoff e degli incontri della Coppa Italia di categoria.

Infine, la Coppa Italia Frecciarossa e la Supercoppa italiana continueranno ad essere trasmesse in chiaro e fino al 2026/27 sulle reti Mediaset, tra Canale 5 e Italia 1: la coppa nazionale partierà dal turno preliminare del 4 agosto 2024 e si concluderà con la finale in programma il 14 maggio 2025.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram