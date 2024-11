Real Madrid-Milan, Lille-Juventus e Bologna-Monaco in Champions: dove vederle in Tv

Italiane in campo nella quarta giornata di Champions: sfida stellare per il Milan a Madrid, trasferta anche per la Juve a Lille, mentre il Bologna ospita il Monaco

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Bologna, Milan e Juventus. Riccardo Orsolini, Alvaro Morata e Kenan Yldiz

Nuova giornata di Champions League con le italiane che ritornano in campo alla ricerca di punti sempre più decisivi. La serata di martedì 5 novembre vedrà il Milan impegnato in una sfida sulla carta proibitiva a Madrid contro il Real, che non sta però vivendo un periodo tranquillo sia in campo che fuori. Trasferta insidiosa anche per la Juventus in Francia, dove è attesa dal Lille, con cui condivide lo stesso ruolino di marcia fino a qui: due vittoria e una sconfitta. Buona occasione invece per il Bologna di Vincenzo Italiano, che dopo due partite forse al di sopra delle sue possibilità contro Liverpool e Aston Villa potrebbe avere qualche chance in più in casa contro il Monaco.

I numeri

Con 22 titoli tra Coppa campioni e Champions, la partita tra Real Madrid e Milan è uno degli scontri per eccellenza delle notti europee. I Blancos sono reduci da giorni travagliati dopo le polemiche furibonde per il pallone d’oro mancato alla sua stella Vinicius, con tanto di cerimonia disertata all’ultimo, e soprattutto dopo il pesante 4-0 subito al Bernabeu nel Clasico, che ha fatto scappare il Barcellona a +6 in testa alla Liga.

Il Milan proverà ad approfittare del momento di difficoltà dei Galacticos, contro cui però ha perso in cinque delle ultime sette trasferte, l’ultima per 2-0 nell’ottobre 2011. Per Carlo Ancelotti si tratterà della prima volta in Europa contro l’ex squadra (allenata dal 2001 al 2009).

In casa le Merengues sono imbattuti da 15 incontri nella massima competizione europea, ma in generale il bilancio del Real Madrid contro le squadre italiane nelle competizioni europee è impietoso: 17 vittorie nelle ultime 18 partite, con l’ultima sconfitta risalente al 2018 ai quarti di Champions per 1-3 contro la Juventus.

Rispetto al Milan i bianconeri avranno maggiori possibilità di vittoria a Lille: contro i club del nostro Paese, i francesi hanno vinto soltanto una delle quattro partite giocate in Champions League, proprio contro i rossoneri per 2-0 nel dicembre 2006.

D’altra parte la Juventus ha perso tre delle ultime quattro sfide contro club transalpini nel torneo, ma non ha mai incontrato il Lille nella sua storia.

Francese sarà anche l’avversario del Bologna, che attende in casa il Monaco. Anche questo sarà un incontro inedito: gli unici precedenti dei rossoblu contro squadre d’oltralpe in competizioni europee risalgono alla Coppa Uefa 1998/99, quando affrontò il Lione, con il risultato di una vittoria e una sconfitta, e il Marsiglia, raccogliendo due pareggi.

Il Bologna potrà contare sul buon periodo di forma dimostrato in campionato e su uno storico casalingo europeo invidiabile: i felsinei, infatti, sono imbattuti al Dall’Ara da 28 partite in tutti i tornei continentali, meno soltanto dell’Ipswich Town, che detiene il primato con 30 match senza perdere in casa.

Dove vedere le partite in streaming e in Tv

Real Madrid-Milan sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di martedì 5 novembre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Lille-Juventus sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di martedì 5 novembre, sui canali di Sky Sport Uno (204) e Sky Sport (253), oltre che in streaming su NOW.

Bologna-Monaco si potrà vedere sempre su Sky a partire dalle 21 di martedì 5 novembre, sui canali di Sky Sport (254) e Sky Sport 4k (213), oltre che in streaming su NOW.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram