iStock Pietro Laterza è il presidente del Chievo e dell'Al-Itifak

Pietro Laterza è il volto alla guida del Chievo Verona. Imprenditore torinese, è il primo patron proveniente da fuori Verona. Accanto all’attività nel calcio, Laterza è fondatore del Consorzio Tre Elle, realtà attiva nel settore dell’edilizia e delle infrastrutture. In pochi è diventato proprietario del Chievo Verona e dell’Al-Ittifaq e due operazioni hanno attirato l’attenzione dei media, l’arrivo di Douglas Costa tra i clivensi e di Mario Balotelli nella squadra saudita.

L’imprenditore e il progetto Chievo

Geometra di formazione, Pietro Laterza ha iniziato l’attività professionale nell’azienda di famiglia per poi fondare nel 2020 il Consorzio Tre Elle. L’impresa opera in diversi ambiti: lavori edili, costruzione e manutenzione di immobili residenziali e commerciali, autotrasporto, manutenzione stradale e operazioni su aree edificabili.

Tra le operazioni più rilevanti legate al nuovo corso societario figura l’acquisizione del Bottagisio, storico centro sportivo del club, attraverso una formula rent to buy con il fondo americano Presidio. Il progetto prevede interventi di riqualificazione già stimati in circa 2 milioni di euro, tra rifacimento dei campi e ristrutturazione della palazzina.

L’espansione negli Emirati Arabi

Parallelamente all’investimento in Italia, Laterza ha acquisito l’Al-Ittifaq, club che milita nella First Division degli Emirati Arabi Uniti. L’operazione è stata presentata come complementare rispetto al Chievo.

“Ho acquisito l’Al-Ittifaq, squadra che milita nella First Division degli Emirati. È un’operazione parallela rispetto al ChievoVerona: non toglie energie né risorse al progetto locale. Anzi, è un tassello che serve a internazionalizzare il marchio Chievo”, ha spiegato.

L’investimento si inserisce in un contesto economico in forte crescita. Nel 2023 il settore immobiliare di Dubai ha generato compravendite per oltre 172 miliardi di euro, rendendo l’area particolarmente attrattiva per operatori del comparto edilizio e infrastrutturale. Tre Elle ha aperto uffici negli Emirati, ampliando la propria presenza internazionale.

Il patrimonio e i numeri del Consorzio Tre Elle

Il patrimonio di Pietro Laterza è legato principalmente alle attività del Consorzio Tre Elle. L’ultimo bilancio disponibile mostra una crescita significativa: dai 22 milioni di euro di ricavi nel 2022 si è passati a 101 milioni di euro nel 2023, con un utile pari a 7,2 milioni di euro.

Il consorzio nasce dall’unione di imprese e professionisti con esperienza pluriennale nel settore edile. Opera sia nei grandi appalti pubblici sia nelle ristrutturazioni private, offrendo servizi che vanno dalla progettazione alla realizzazione chiavi in mano. Le attività comprendono impiantistica, costruzione di abitazioni, uffici e magazzini, oltre a interventi di riqualificazione e restauro di edifici storici.

La scelta di due club

L’investimento nel Chievo si inserisce in una strategia che unisce sport e sviluppo immobiliare. Oltre al rilancio sportivo, il progetto prevede interventi strutturali e una gestione orientata alla sostenibilità economica.

Laterza ha dichiarato: “Il mio obiettivo è riaccendere la storia del Chievo”. L’intenzione è quella di consolidare il club sul piano finanziario e organizzativo, puntando a una crescita graduale.

Nel frattempo, l’espansione negli Emirati rafforza la dimensione internazionale del marchio e crea potenziali sinergie tra calcio e attività imprenditoriali.