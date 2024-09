Lipsia-Juve, Shakhtar-Atalanta e Liverpool-Bologna in Champions: dove vederle in Tv

Italiane in campo nella seconda giornata di Champions per consolidare il proprio cammino europeo: Juventus e Atalanta in Germania, mentre il Bologna a Liverpool

Fonte: ANSA/IPA Gli attaccanti di Bologna, Juve e Atalanta: Santiago Castro, Dusan Vlahovic e Ademola Lookman

Sfide da grandi notti europee per Atalanta, Bologna e Juventus. I rossoblu continuano il sogno Champions scendendo in campo per la prima volta nella loro storia in uno stadio unico al mondo come l’Anfield: una serata da non dimenticare per i giocatori di Vincenzo Italiano, che proveranno a rendere memorabile strappando qualche punto contro una delle favorite del torneo come il Liverpool. Più abituata a questi palcoscenici la formazione di Thiago Motta, che però sarà impegnata in una trasferta complicata contro i tedeschi del Lipsia. Considerati ormai una realtà temibile a livello continentale gli uomini di Gian Piero Gasperini, anche loro attesi in campo neutro in Germania contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

I numeri

Sfida inedita tra Liverpool e Bologna. L’ultima squadra inglese affrontata dai rossoblu risale al 2002, il Fulham in Coppa Intertoto, ma se si considerano le tre principali competizioni europee la sfida più recente contro una formazione britannica è rappresentata dal Leeds in Coppa delle Fiere nella stagione 1996/97.

Anche quello tra Juventus e Lipsia sarà il primo incrocio nella storia dei due club. Contro le squadre tedesche i bianconeri hanno vinto le ultime quattro partite nei principali tornei europei, senza subire nemmeno un gol: una tendenza che sta confermando in questo inizio di stagione, unica squadra nel continente ancora a reti inviolate tra campionato e coppe.

In Champions la Vecchia Signora ha perso però quattro delle ultime cinque trasferte, comprese le ultime tre: la striscia di sconfitte esterne più lunga nella competizione per i bianconeri dall’ottobre 2014.

Shakhtar Donetsk e Atalanta invece si sono già scontrate nell’edizione 2019-20 della Champions League, con una vittoria a testa fuori casa nei due incrocia della fase a gironi (1-2 per lo Shakhtar e 0-3 per l’Atalanta).

Dopo il successo contro la Dea dell’ottobre 2019, gli ucraini non hanno vinto nessuna delle ultime otto partite contro squadre italiane in Europa.

Dove vedere le partite in streaming e in Tv

Shakhtar Donetsk-Atalanta sarà trasmessa su Sky a partire dalle 18.45 di mercoledì 2 ottobre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Liverpool-Bologna sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di mercoledì 2 ottobre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW.

Il match tra Lipsia e Juventus sarà trasmesso su Amazon Prime Video mercoledì 2 ottobre con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

La sfida è tra le 18 gare di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2024/25 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

