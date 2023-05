Da Sinner a Fognini: montepremi record per il tennis a Roma

Fonte: ANSA Tennis, montepremi record per il Master 1000 di Roma

Chi mastica un po’ di tennis a livelli alti sa che quest’anno, per la prima volta, gli Internazionali BNL d’Italia di scena a Roma hanno adottato la formula del cosiddetto Super Master 1000. Di cosa si tratta? Semplice: la durata della competizione non è più quella classica di 10 giorni (di cui 7 riservati al tabellone principale e i 3 precedenti per gli incontri di qualificazione), bensì viene ampliata a due settimane complete. L’impianto generale rimane quello, ma il numero di giocatori che possono ambire a partecipare alla fase clou aumenta, ampliando così anche il periodo complessivo della manifestazione.

Una gioia per i tanti appassionati giunti nella capitale, ma anche per le casse della Federazione italiana tennis, che così d’ora in avanti potrà contare su un numero di biglietti venduti molto più alto. Questo nonostante le ultime tendenze globali tendano a privilegiare una maggior rapidità, sia per quanto riguarda la lunghezza della stagione (davvero infinita per molti tennisti non proprio di primissima fascia, che ogni anno si ritrovano alla continua ricerca di Challenger o Futures da cui trarre un guadagno economico), sia per quanto riguarda l’estensione dei set nelle singole partite (già avanzata l’ipotesi di abbassare il traguardo da 6 a 4 game).

Pronostici e protagonisti del Master 1000 di Roma 2023 al Foro Italico

Ma veniamo ora ai dettagli che riguardano l’edizione 2023 degli Internazionali BNL d’Italia. C’è grande soddisfazione per la presenza di molti dei top player della classifica mondiale, a cominciare dal serbo Novak Djokovic: la sola presenza a Roma del campione di Belgrado lo inserisce di diritto tra i favoriti della competizione. Assieme a lui, in cima alla lista dei bookmakers c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz: il giovane tennista iberico – che va alla caccia dell’ennesimo trofeo di quest’anno sulla terra rossa, in vista del grande appuntamento di giugno al Roland Garros – sarà matematicamente il nuovo numero 1 del ranking Atp alla fine del torneo, indipendentemente da quanti turni riuscirà a superare.

Per quanto riguarda la compagine nostrana, le speranze di vittoria sono tutte sulle spalle di Jannik Sinner. L’altoatesino viene da una prima parte di stagione abbastanza soddisfacente, fatta di buoni risultati e una forma fisica del tutto ristabilita, anche se – per fare il definitivo salto di qualità e proiettarsi nell’Olimpo della disciplina – gli manca ancora qualcosa a livello di titoli in bacheca. Chissà che non sia la volta buona per portare a casa il primo Master 1000 in carriera.

BNL Internazionali d’Italia, tutti i premi del Master 1000 di Roma 2023

Nel frattempo, in questi primi giorni, a scaldare gli animi del Foro Italico ci ha pensato il redivivo Fabio Fognini, che ha regalato momenti di grande spettacolo sia sul Campo Centrale (vittoria al primo turno contro il veterano scozzese Andy Murray), sia sul Campo Pietrangeli (dove ha battuto la testa di serie Miomir Kecmanovic), prima di arrendersi ad uno dei prospetti migliori dell’intero circuito, quel Holger Rune che marcia a passi spediti verso un futuro glorioso (il danese, classe 2003, occupa già il 7° posto della graduatoria globale).

Capitolo montepremi. Aldilà della (ahimè) poco rumorosa polemica sul mancato adeguamento del prize money del tabellone femminile con quello maschile (cosa che invece è accaduta a nei Master 1000 di Indian Wells, Miami, Madrid, Shangai e Parigi, oltre che nei 4 tornei del Grande Slam, tutti visibili sulla piattaforma DAZN tramite i canali di Eurosport), di seguito riportiamo le cifre di un evento davvero da record per quanto riguarda gli emolumenti:

PRIMO TURNO QUALIFICAZIONE– euro 4.510 (0 punti)

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE– euro 8.265 (16 punti)

PRIMO TURNO– euro 16.340 (10 punti)

SECONDO TURNO– euro 27.045 (25 punti)

TERZO TURNO – euro 48.835 (45 punti)

OTTAVI DI FINALE– euro 84.900 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – euro 161.525 (180 punti)

SEMIFINALI – euro 308.790 (360 punti)

FINALISTA – euro 580.000 (600 punti)

VINCITORE – euro 1.105.265 (1000 punti)