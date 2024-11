Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta, dove vedere la Champions in streaming e in Tv

Fonte: ANSA I centravanti di Inter e Atalanta, Lautaro Martinez e Mateo Retegui

Italiane a metà percorso verso la qualificazione agli ottavi della nuova Champions League, con Inter e Atalanta impegnate contro due avversarie difficili. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati a una prova di carattere contro l’Arsenal, per uscire da un periodo di affanno in campionato. A pochi giorni dalla netta vittoria in casa della capolista Napoli, l’incontenibile squadra di Gasperini vuole invece dimostrare di avere un organico così competitivo da riuscire a sorprendere anche in Champions. La Dea si troverà davanti lo Stoccarda che nell’ultima giornata ha inflitto la prima sconfitta europea alla Juventus.

I numeri

Prima del successo di misura contro la Juventus nello scorso turno di Champions, i tedeschi avevano vinto soltanto uno degli 11 precedenti in Europa contro una squadra del nostro Paese. Lo Stoccarda proverà a ripetersi in quella che sarà la prima sfida della sua storia contro l’Atalanta.

La Dea scenderà in campo in un momento di forma favorevole, con nessun gol subito finora in questa edizione di Champions e alla ricerca del personale record delle quarta partita di fila con porta inviolata nelle competizioni internazionali.

La formazione di Gian Piero Gasperini ha però già fatto segnare fin qui un piccolo primato, in controtendenza rispetto alle prestazioni offerte in campionato: nessuna squadra nella storia della coppa ha mai collezionato tre pareggi senza reti nelle prime quattro partite. Del resto in queste prime tre giornate l’Atalanta è stata protagonista di due dei quattro pareggi registrati con zero goal.

Come la Dea, anche l’Arsenal si presenterà a San Siro con un bilancio di tre clean sheet e soltanto un tiro in porta subito in più rispetto ai bergamaschi.

D’altro canto i Gunners fanno però fatica a segnare nelle trasferte in Italia: gli inglesi non sono riusciti fin qui a siglare nemmeno una rete in nessuna delle ultime quattro partite giocate nel nostro Paese.

Nonostante in questa edizione della Champions solo cinque squadre abbiano subito più tiri della squadra di Simone Inzaghi (53), anche l’Inter è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime tre partite del torneo ed è alla ricerca del personale primato di quattro gare consecutive senza reti.

Gli unici due precedenti tra Inter e Arsenal risalgono alla Champions League 2003-04, quando le due formazioni si affrontarono nella doppia sfida del girone, con una vittoria a testa fuori casa e un bruciante 1-5 subito dai nerazzurri.

Dove vedere le partite in streaming e in Tv

Stoccarda-Atalanta sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di mercoledì 6 novembre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Il match tra Inter e Arsenal sarà trasmesso su Amazon Prime Video mercoledì 6 novembre con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

La sfida è tra le 18 gare di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2024/25 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

