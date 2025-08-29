Come tutte le altre competizioni europee, anche la Conference League 2025/2026 ha premi per chi avanza alle fasi più avanzate, fino alla finale e alla vittoria

ANSA Giocatori della Fiorentina

La Conference League è la terza coppa europea, dopo Champions League ed Europa League. È la più recente nata nel 2021 e arrivata quindi alla sua quinta edizione, quella del 2025/2026. È stata pensata per coinvolgere soprattutto squadre di campionati europei minori nel calcio continentale e per dare una possibilità anche ai club che faticano a raggiungere le posizioni di vetta dei campionati principali. Per l’Italia partecipa la Fiorentina.

Per questa ragione, la Conference League dà premi meno ricchi rispetto all’Europa League e soprattutto alla Champions League. Per una squadra di medio alta classifica però, la partecipazione e soprattutto la vittoria di questa competizione può portare, oltre al prestigio, risorse significative da investire.

I premi per la fase a girone della Conference League

La sola qualificazione alla Conference League garantisce alla Fiorentina e a tutte le altre società che hanno raggiunto questo obiettivo, un premio da 3,17 milioni di euro, di cui 3,05 di acconto e 120mila di saldo. Fin dalle prime partite inoltre, le società riceveranno premi a seconda dei propri risultati sul campo:

400mila euro per vittoria;

133mila euro per pareggio.

Ogni squadra disputa sei partite in questa fase, quindi potenzialmente i premi accumulati possono arrivare a 2,4 milioni di euro. Vengono poi ulteriormente ricompensati i piazzamenti nella classifica finale. Le squadre nelle prime 8 posizioni ricevono 400mila euro, mentre quelle tra la 9° e la 16° otterranno 200mila euro.

La fase eliminatoria

I primi 8 qualificati avranno anche accesso diretto agli ottavi di finale, mentre gli altri, dal nono al 24° posto, parteciperanno agli spareggi che determineranno la composizione finale degli ottavi. Da questa fase in poi, oltre alle vittorie, si ottiene un premio in denaro ogni volta che si accede a una fase successiva della competizione:

spareggi per gli ottavi di finale 200mila euro a club

ottavi di finale 800mila euro a club

quarti di finale 1,3 milioni di euro a club

semifinali 2,5 milioni di euro a club

finale 4 milioni di euro a club

La vittoria finale viene invece ricompensata con 3 milioni di euro di premio. In totale quindi, la squadra che vince la competizione può arrivare a guadagnare, di soli premi in denaro, anche 14,4 milioni di euro.

La questione dei ricavi televisivi e dal botteghino

I premi in denaro per i risultati non sono l’unico modo in cui una società può guadagnare dalla partecipazione a una coppa europea. Ogni anno infatti la Uefa ripartisce una buona parte del ricavato della vendita dei diritti di trasmissione televisiva delle sue competizioni in tutto il mondo alle squadre che partecipano alle coppe.

Europa League e Conference League condividono lo stesso pacchetto di “azioni” delle quote dei diritti tv. Più una squadra avanza nelle competizioni, più riceverà come compenso. Infine, le società guadagnano anche dai biglietti venduti al proprio pubblico per vedere le partite allo stadio. Nel caso della Fiorentina, questi ricavi potrebbero essere ridotti, visto che la capienza dell’Artemio Franchi sarà diminuita dai lavori in corso per la ristrutturazione.