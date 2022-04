Lunghe file in autostrada: quando e per chi scatta il rimborso

Già da settembre 2021 Autostrade per l’Italia ha iniziato a riconoscere rimborsi ai viaggiatori in caso di lunghe attese e file interminabili al casello. Se prima, però, scattava per ritardi superiori a 15 minuti in caso di lavori in corso e cantieri che allungavano la durata del viaggio, adesso i tempi di attesa sono stati rivisti.

Vediamo come funziona e come ottenerlo.

Cashback autostrade, le novità 2022: cosa cambia dal 1° maggio

Il Cashback autostrade è stato riconosciuto fino ad ora tramite un rimborso fino al 100% del pedaggio a partire da 15 minuti di ritardo conseguente a cantieri per lavori sulla rete di Autostrade per l’Italia.

Dal 1° maggio però il rimborso del pedaggio scatterà superati i 10 minuti di ritardo. Le modalità di riconoscimento, invece, rimangono le stesse e saranno gestite tramite l’app di Free To X, start-up del Gruppo ASPI.

Come funziona il cashback autostrade

Per ottenere il rimborso del pedaggio, in caso di ritardi superiori a 10 minuti da domenica 1 maggio, per il Cashback con targa basta:

scaricare l’app di Free To X

registrarsi come utente e confermare la propria identità

inserire la propria targa.

Una volta ultimato il processo bisognerà attendere l’ok della motorizzazione. Il rimborso, in questo modo, verrà calcolato automaticamente dall’applicazione e riconosciuto al guidatore – tutte le volte che si verificano ritardi – senza che questo ne faccia apposita richiesta (sarà l’app a fare tutto, basta controllare il saldo online).

Per il Cashback con pedaggio il processo è simile, ma diverso. Nello specifico, bisogna:

scaricare l’app Free To X (qui il link diretto)

fotografare la fattura e confermare i dati

registrarsi e confermare la propria identità

rimanere in attesa che il sistema notifichi i viaggi rimborsabili.

Ancora una volta, sarà l’applicazione a fare tutto. Quello che l’automobilista deve fare in questo caso è confermare i viaggi fatti (per cui spetta il rimborso) e poi controllare il saldo.

I soldi ricevuti possono essere poi trasferiti direttamente sul proprio conto corrente.

Chi può richiedere il Cashback autostrade

Il Cashback di Autostrade per l’Italia è disponibile per:

privati;

partite IVA (qua invece parliamo di altri aiuti che possono richidere i liberi professionisti);

(qua invece parliamo di altri aiuti che possono richidere i liberi professionisti); aziende che pagano con dispositivi di telepedaggio, carte o contanti.

Per i consorzi, invece, il servizio verrà attivato nei prossimi mesi, con la possibilità di recuperare retroattivamente tutti i transiti rimborsabili a partire dal 15 settembre 2021.

Cashback autostrade: come si calcola il rimborso

Il rimborso tramite Cashback autostrade è valido solo sul pedaggio di competenza di Autostrade per l’Italia, nel caso di cantieri per lavori che impattano la fluidità del transito a causa della riduzione delle corsie originariamente disponibili (esclusa la corsia di emergenza).

Non si ha diritto al rimborso nel caso di cantieri per ripristini di sicurezza urgenti dovuti ad incidenti, né per ritardi causati da traffico intenso, incidenti, eventi meteo, manifestazioni, o qualunque altra motivazione diversa dai lavori. Inoltre, ll Cashback non è disponibile sulle tratte di Autostrade per l’Italia in cui il pedaggio viene pagato forfettariamente al passaggio ad un casello o barriera di esazione, e non è sempre pari al 100% (ma dipende dalla lunghezza del percorso).

Per esempio, per attese da 10 a 14 minuti spetta:

fino a 29 km spetta il 75% del rimborso;

da 30 a 49 km spetta il 50% del rimborso;

da 50 a 99 km spetta il 25%.

Dal 1° maggio, fino a 99 km, il rimborso del 100% scatta superati i 10 minuti di ritardo.