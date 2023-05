Arriva il pannello fotovoltaico da balcone che costa la metà

In molti hanno pensato almeno una volta di installare pannelli solari a casa per risparmiare sui consumi domestici. La maggior parte, però, rinuncia per una serie di motivi: difficoltà nello scegliere il pannello fotovoltaico più adatto alle proprie esigenze, dubbi in merito all’acquisto di un accumulatore, difficoltà riguardanti l’installazione, e così via.

Pannello solare da balcone low cost

Da Lidl arriva Parkside, una proposta destinata a dare una scossa al mercato e a conquistare l’utenza più scettica. Il nome completo è “Centrale elettrica da balcone Parkside Pbkw 300 A1 Smart starter set” e attualmente è disponibile per il solo mercato tedesco. È acquistabile presso i punti Lidl in Germania o online ma non è escluso che l’offerta, in caso di buon riscontro di vendite, possa presto estendersi anche all’Italia. La sua forza è il prezzo: 199,99 euro.

Il pannello solare da balcone Lidl

Il kit comprende il pannello solare, un inverter con modulo WLAN integrato, un cavo di collegamento alla rete elettrica e la presa di alimentazione. Il pannello misura 107 centimetri per 77,5. Il kit solare Lidl ha un telaio in alluminio ed è espandibile affiancando altri moduli. Il rendimento massimo è di 150 W, che sono dunque espandibili affiancando altri pannelli fino a un massimo di quattro (per un rendimento massimo totale di 600 W). Il prodotto ha una funzione di spegnimento rapido in caso di interruzione di corrente. Il collegamento in serie di quattro moduli permette di coprire quasi totalmente il fabbisogno elettrico medio di una famiglia. Sostituendo l’eventuale caldaia a gas è poi possibile risparmiare non solo sulla bolletta elettrica ma anche su quella del gas.

Una app per controllare il pannello fotovoltaico Lidl

Tramite l’applicazione Lidl Home App è possibile monitorare i parametri del pannello fotovoltaico da balcone (tensione di uscita, amperaggio, potenza in watt, ore di sole al giorno e molto altro).

Il pannello viene venduto con una garanzia di 10 anni sulla durata del prodotto e una garanzia sul rendimento solare di 25 anni (a 80% della potenza nominale).

Il pannello viene venduto insieme all’occorrente per il montaggio, le istruzioni per il fissaggio a ringhiere, recinzioni e corrimano, un cavo di collegamento lungo 5 metri e una presa di alimentazione.

Come ogni kit solare non può essere allacciato alla rete elettrica in autonomia: il lavoro deve essere affidato a un elettricista qualificato.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un vero e proprio boom del fotovoltaico: nel 2022 il numero di nuovi impianti installati ha visto un incremento pari al 126% rispetto all’anno precedente, con una crescita della potenza installata del 150%. Il dato riguarda sia gli impianti casalinghi che quelli industriali. Il settore è stato spinto anche dalle misure introdotte dalla politica come il Bonus fotovoltaico, il Superbonus 110% e il Bonus Ristrutturazione al 50%. Al boom delle richieste di installazione spesso sono però seguiti dei ritardi a causa di alcune lungaggini burocratiche.

Oggi i pannelli fotovoltaici low cost, come quello proposto da Lidl, promettono di spingere ulteriormente i consumi sul fronte delle energie rinnovabili.