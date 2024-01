Btp Valore è un titolo di Stato a medio termine e a tasso variabile: un investimento adatto a chi non ama il rischio, ma al contempo non spera di arricchirsi

Fonte: 123RF Btp Valore dal 26 febbraio 2024

La prima emissione di Btp Valore 2024 verrà offerta al pubblico dal ministero dell’Economia e delle Finanze il prossimo 26 febbraio. Salvo chiusura anticipata, Btp Valore verrà proposto fino alle ore 13:00 dell’1 marzo. I Btp Valore sono titoli di Stato a medio termine e a tasso variabile dedicati esclusivamente al mercato retail, cioè a famiglie e piccoli risparmiatori. Data la loro natura sono interamente garantiti dallo Stato.

Btp Valore: durata 6 anni

Il titolo avrà una durata di 6 anni, i rendimenti invece viaggeranno su tre binari:

cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati;

pagate ogni con rendimenti prefissati; cedole crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo step up di 3+3 anni (significa che la cedola avrà un rendimento nel primo triennio e poi crescerà nel secondo);

nel tempo sulla base di un meccanismo (significa che la cedola avrà un rendimento nel primo triennio e poi crescerà nel secondo); extra premio finale di fedeltà pari allo 0,7% per chi acquista Btp Valore e lo detiene fino alla scadenza naturale.

Btp Valore: differenze rispetto alla precedente emissione

Con l’emissione di febbraio 2024 cambiano i parametri di Btp Valore: rispetto alla precedente formulazione (giugno 2023) il premio fedeltà sale dallo 0,5% allo 0,7%. Ma aumenta l’impegno temporale, che lievita da 4 a 6 anni.

Investimento minimo per Btp Valore

Gli interessati dovranno effettuare un investimento minimo di 1.000 euro. Il titolo di Stato è venduto senza commissioni. Lo Stato si impegna a sottoscrivere sempre l’ammontare richiesto dagli acquirenti. Su Btp Valore si applica la tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5%. Si applica altresì l’esenzione dalle imposte di successione.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite Intesa Sanpaolo e UniCredit. Possibile acquistare i titoli tramite il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online.

Il rendimento

Il rendimento non è ancora noto: per conoscere i tassi minimi garantiti occorrerà attendere il 23 febbraio. In quella data verrà comunicato anche il codice ISIN che identifica il titolo di Stato.

Al momento è possibile solo fare una stima basandosi sui dati del presente: tenendo buono il rendimento al 3,35% di un classico Btp a 6 anni e applicando la tassazione agevolata e il premio di fedeltà è possibile ipotizzare un rendimento netto attorno al 3,10%. Si tratta tuttavia di una valutazione ipotetica, che potrà essere confermata o smentita solo il prossimo 23 febbraio.

Conviene investire in Btp Valore?

Questa tipologia di titoli di Stato è pensata per piccoli trader che intendono investire percorrendo strade sicure, anche se scarsamente remunerative. Il titolo è ideale per chi abbia liquidità da investire nel medio-lungo termine. Lo scopo dell’investimento però non è finalizzato ad incrementare significativamente il capitale: Btp Valore è consigliato a chi voglia bloccare il proprio denaro per un certo lasso di tempo mettendolo al riparo tamponando gli effetti dell’inflazione. Chi cerchi investimenti più remunerativi, ma anche più rischiosi, farebbe meglio a valutare altri prodotti.