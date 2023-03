Dove l’acqua costa di più: la classifica delle città italiane più care

Si parla da mesi di aumento dei prezzi e rincari sulle materie prime e, concentrandosi sui consumi di acqua minerale in bottiglia, Assoutenti ha stilato recentemente una classifica delle città più care: dove cioè comprare l’acqua costa di più.

I prezzi dell’acqua minerale: l’indagine di Assoutenti

Secondo l’indagine di Assoutenti, l’acqua minerale è uno dei beni alimentari che nell’ultimo anno ha subito i maggiori incrementi dei listini (qui la lista dei prodotti alimentari che hanno subito il maggior rincaro).

In base all’ultimo dato Istat sull’inflazione, viene spiegato in una nota ufficiale, un litro di acqua costa oggi in media il 15% in più rispetto allo scorso anno. Prezzi schizzati alle stelle anche per effetto dei maggiori consumi da parte degli italiani, non a caso i dati Istat sembrano confermare questo quadro. Nello specifico, quello che i numeri dicono è che il 29,4% delle famiglie italiane non si fidano a bere l’acqua del rubinetto, con punte del 61,7% in Sicilia, 51,1% in Calabria e 48,6% in Sardegna.

“Una tendenza questa che modifica profondamente le abitudini dei cittadini, spingendoli a consumare sempre più acqua minerale in bottiglia, al punto che nel 2022 i consumi di acque minerali in Italia hanno raggiunto quota 14,9 miliardi di litri con un aumento del 9% sul 2021 e una media pro-capite pari a 252 litri”, viene riportato nel comunicato stampa Assoutenti, che in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua ha lanciato l’allarme sull’aumento dei prezzi delle acque minerali.

Dove comprare l’acqua minerale costa di più: la classifica delle città più care

Il report citato ha permesso ad Assoutenti di fornire una classifica non solo di quelli che sono i maggiori aumentati in Italia (qui nello specifico quelli previsti per Pasqua), ma di differenziare gli stessi in base a regione, individuando così le città più care: dove cioè l’acqua minerale costa di più.

Ebbene, da quello che è emerso Napoli è la provincia più economica (dove acquistare l’acqua costa circa 1,56 euro a litro, pari a 0,26 centesimi a bottiglia). A seguire si posizionano Bari (con una media di 1,76 euro) e Catanzaro (1,77 euro).

In generale, in Italia una confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri costa in media 2,28 euro (0,38 a bottiglia). La città dove invece l’acqua minerale costa di più è Bolzano, con 3,09 euro a confezione (0,51 a bottiglia). Seguono: Trento (3,02 euro) e Gorizia (2,88 euro).

Di seguito classifica completa:

Bolzano 3,09 euro Trento 3,02 euro Gorizia 2,88 euro Biella 2,81 euro Reggio Emilia 2,77 euro Aosta 2,73 euro Treviso 2,73 euro Roma 2,62 euro Bologna 2,6 euro Vercelli 2,56 euro Udine 2,55 euro Trieste 2,54 euro Belluno 2,51 euro Messina 2,51 euro Cagliari 2,5 euro Piacenza 2,48 euro Ravenna 2,47 euro Novara 2,46 euro Lucca 2,45 euro Mantova 2,44 euro Parma 2,41 euro Genova 2,4 euro Ferrara 2,39 euro Firenze 2,37 euro Brescia 2,35 euro Rimini 2,35 euro Modena 2,33 euro Lecco 2,32 euro Milano 2,32 euro Forlì 2,31 euro Bergamo 2,3 euro Pistoia 2,3 euro Varese 2,29 euro Siena 2,28 euro Padova 2,27 euro Rovigo 2,27 euro Terni 2,27 euro Grosseto 2,24 euro Sassari 2,22 euro Cremona 2,21 euro Venezia 2,21 euro Pescara 2,18 euro Torino 2,17 euro Arezzo 2,16 euro Alessandria 2,15 euro Ascoli Piceno 2,11 euro Pordenone 2,11 euro Ancona 2,09 euro Lodi 2,09 euro Livorno 2,05 euro Perugia 2,05 euro Cuneo 2,04 euro Vicenza 2,03 euro Cosenza 1,97 euro Reggio Calabria 1,96 euro Verona 1,91 euro Siracusa 1,9 euro Avellino 1,85 euro Macerata 1,85 euro Benevento 1,84 euro Palermo 1,8 euro Catanzaro 1,77 euro Bari 1,76 euro Napoli 1,56 euro